CAN 2025 au Maroc : déjà 58.000 billets vendus grâce à l’application Yalla

Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l’effervescence autour de l’événement devient palpable. Les infrastructures modernes, des stades aux aéroports, sont mises à niveau pour accueillir des milliers de supporters locaux et internationaux, et le tournoi suscite déjà un engouement qui dépasse largement les frontières du continent.

L’application Yalla, moteur de la billetterie et des accréditations

L’application Yalla, lancée le 11 octobre, est devenue le centre névralgique de la mobilisation pour la CAN 2025. Elle a déjà enregistré plus de 145.000 demandes de Fan ID, dont 121.924 ont été validées et délivrées, et plus de 31.000 concernent des supporters venus de 108 pays. L’engouement est surtout visible dans la billetterie : 58.000 billets ont été vendus en l’espace de quelques heures, un chiffre qui témoigne de l’excitation des fans pour assister aux matchs. Pour accompagner cet afflux massif et garantir une expérience fluide et sécurisée, le Comité d’Organisation a renforcé les systèmes techniques de Yalla, assurant un accès optimal aux billets et aux accréditations.

Une anticipation qui change l’expérience des supporters

L’essor rapide de Yalla ne se limite pas à la vente de billets. Il transforme également la manière dont les supporters interagissent avec la compétition. La possibilité de gérer les accréditations, de solliciter un e-visa et de suivre les informations officielles via une seule plateforme rappelle l’efficacité d’un guichet unique numérique. Ce système centralisé facilite non seulement la logistique pour les visiteurs étrangers, mais permet également de mieux réguler l’affluence dans les stades et de sécuriser l’accès aux infrastructures.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc s’annonce comme un événement majeur, non seulement sur le plan sportif, mais aussi économique et social. Le pays, fort de son expérience en matière d’organisation d’événements internationaux, met en place des infrastructures de qualité et un dispositif logistique ambitieux pour accueillir les milliers de supporters attendus. Cette mobilisation témoigne de l’importance croissante du football africain et de la capacité du Maroc à organiser des compétitions de grande envergure.