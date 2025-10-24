CAN 2025 au Maroc : voici le programme complet

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est la plus prestigieuse compétition de football du continent. Organisée tous les deux ans par la Confédération Africaine de Football (CAF), elle rassemble les meilleures sélections nationales d’Afrique pour un mois de matchs intenses, de rivalités sportives et de ferveur populaire. L’édition 2025 sera accueillie par le Maroc, un pays déjà reconnu pour son infrastructure moderne et son expérience en matière d’organisation d’événements sportifs internationaux.
Des investissements majeurs pour une CAN moderne
Depuis l’attribution de la compétition, le Maroc a engagé d’importants travaux de modernisation et de construction de stades.
Parmi les infrastructures clés figurent :
- La réhabilitation du Grand Stade de Marrakech,
- La mise à niveau du stade de Tanger,
- L’agrandissement du complexe sportif de Casablanca,
- Et la modernisation du réseau routier et hôtelier dans plusieurs villes hôtes.
Ces investissements visent à garantir une logistique fluide et une expérience optimale pour les délégations, les médias et les supporters.
Selon le ministère marocain de l’Équipement et du Transport, ces chantiers s’inscrivent également dans la stratégie nationale de développement du sport et du tourisme.
Une organisation pensée pour durer
Au-delà du sport, la CAN 2025 représente pour le Maroc une opportunité de renforcer son image en tant que hub africain du football. Les retombées économiques attendues sont importantes, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce. Le pays souhaite également faire de cette édition un modèle en matière de durabilité, grâce à des stades écoénergétiques, une gestion optimisée des flux de transport et des partenariats public-privé durables.
Une compétition qui s’annonce disputée
Avec des sélections parmi les plus performantes du continent et un calendrier serré, la CAN 2025 promet un spectacle de haut niveau. La CAF a dévoilé le programme complet des matchs de la phase de groupes et des éliminations directes. Les Lions de l’Atlas ouvriront le bal face aux Comores, marquant ainsi le coup d’envoi d’un mois de football passionnant au Maroc.
Le programme complet
Dimanche 21 décembre
Groupe A : Maroc – Comores (18 h)
Lundi 22 décembre
Groupe A : Mali – Zambie (15 h)
Groupe B : Afrique du Sud – Angola (18 h)
Groupe B : Égypte – Zimbabwe (21 h)
Mardi 23 décembre
Groupe D : RD Congo – Bénin (13 h 30)
Groupe D : Sénégal – Botswana (16 h)
Groupe C : Nigeria – Tanzanie (18 h 30)
Groupe C : Tunisie – Ouganda (21 h)
Mercredi 24 décembre
Groupe E : Burkina Faso – Guinée équatoriale (13 h 30)
Groupe E : Algérie – Soudan (16 h)
Groupe F : Côte d’Ivoire – Mozambique (18 h 30)
Groupe F : Cameroun – Gabon (21 h)
Vendredi 26 décembre
Groupe B : Angola – Zimbabwe (13 h 30)
Groupe B : Égypte – Afrique du Sud (16 h)
Groupe A : Zambie – Comores (18 h 30)
Groupe A : Maroc – Mali (21 h)
Samedi 27 décembre
Groupe D : Bénin – Botswana (13 h 30)
Groupe D : Sénégal – RD Congo (16 h)
Groupe C : Ouganda – Tanzanie (18 h 30)
Groupe C : Nigeria – Tunisie (21 h)
Dimanche 28 décembre
Groupe F : Gabon – Mozambique (13 h 30)
Groupe E : Guinée équatoriale – Soudan (16 h)
Groupe E : Algérie – Burkina Faso (18 h 30)
Groupe F : Côte d’Ivoire – Cameroun (21 h)
Lundi 29 décembre
Groupe B : Zimbabwe – Afrique du Sud (17 h)
Groupe B : Angola – Égypte (17 h)
Groupe A : Zambie – Maroc (20 h)
Groupe A : Comores – Mali (20 h)
Mardi 30 décembre
Groupe C : Ouganda – Nigeria (17 h)
Groupe C : Tanzanie – Tunisie (17 h)
Groupe D : Botswana – RD Congo (20 h)
Groupe D : Bénin – Sénégal (20 h)
Mercredi 31 décembre
Groupe E : Guinée équatoriale – Algérie (17 h)
Groupe E : Soudan – Burkina Faso (17 h)
Groupe F : Gabon – Côte d’Ivoire (20 h 30)
Groupe F : Mozambique – Cameroun (20 h 30)
Huitièmes de finale – Samedi 3 au mardi 6 janvier 2026
- 3 janvier : 1er du groupe D – 3e du groupe B/E/F (17 h)
2e du groupe A – 2e du groupe C (20 h)
- 4 janvier : 1er du groupe A – 3e du groupe C/D/E (17 h)
2e du groupe B – 2e du groupe F (20 h)
- 5 janvier : 1er du groupe B – 3e du groupe A/C/D (17 h)
1er du groupe C – 3e du A/C/D (20 h)
- 6 janvier : 1er du groupe E – 2e du groupe D (17 h)
1er du groupe F – 2e du groupe E (20 h)
Quarts de finale
Vendredi 9 janvier : 17 h et 20 h
Samedi 10 janvier : 17 h et 20 h
Demi-finales
Mercredi 14 janvier : 18 h et 21 h
Match pour la 3ᵉ place
Samedi 17 janvier à 17 h
Finale
Dimanche 18 janvier à 20 h
