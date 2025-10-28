Cancer de la prostate : une étude se penche sur les rapports fréquents

Depuis plusieurs années, la science tente effectivement de faire le lien entre fréquence de l’éjaculation chez l’homme et la réduction des risques associés au développement d’un cancer de la prostate. Fréquent chez les hommes, ce cancer est le second plus fréquent, avec environ 1.4 million de malades.

De nombreux facteurs influencent ou favorisent l’apparition de cette maladie. L’origine ethnique, tout d’abord, de même que l’âge et les antécédents familiaux. Naturellement, les questions associées à l’exercice physique régulier, au poids et à la nutrition ainsi qu’à la réduction de la consommation des graisses saturées jouent un rôle important.

L’activité sexuelle permettrait de réduire les risques

Mais il se pourrait que l’activité sexuelle ait aussi un impact ! L’idée des chercheurs repose notamment sur le fait que l’évacuation régulière de sécrétions prostatiques, pourrait limiter les inflammations chroniques. De fait, cela participerait à éviter la stagnation de fluides potentiellement dangereux, responsables de l’apparition de la maladie.

Pour parvenir à cette affirmation, les chercheurs ont réalisé une vaste enquête, entre 1992 et 2010, sur 31.900 hommes, de 20 à 49 ans. Tous ont, durant cette période, indiqué la fréquence moyenne de leurs rapports. En adaptant les statistiques aux façons dont vivent ces individus (consommation de tabac, d’alcool…), les chiffres sont édifiants.

Une étude chinoise nuance ces affirmations

Les résultats de l’étude démontrent une baisse de 22% du risque pour les sujets éjaculant au moins 21 fois par mois, comparé à ceux qui ont entre 4 à 7 rapports par mois. Des chiffres toutefois nuancés par une contre-étude chinoise qui s’est basée sur les résultats de 22 autres études, avec plus de 55.000 sujets étudiés.

Selon les chiffres, de cette analyse chinoise, l’effet protecteur serait plutôt autour de 16 et non 21 rapports ou éjaculations par mois. Dans tous les cas, il apparaît que les rapports aident à réduire les risques de développer un cancer de la prostate, à condition cependant d’opter pour une hygiène de vie irréprochable.