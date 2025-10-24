CDC Bénin : Maryse Lokossou sur les traces de la SBPM à Sèmè-Podji

La directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), Maryse Lokossou, a effectué ce jeudi 23 octobre une visite de terrain à la Société Béninoise de Production de Matériaux pour le Bâtiment et la Route (SBPM), installée à Sèmè-Podji. Cette descente s’inscrit dans la seconde phase de l’initiative « Media on the Spot », prolongement de la présentation du rapport annuel de gouvernance et RSE 2024 de la CDC Bénin.

Accueillie par le directeur général de la SBPM, Emmanuel Agboton, la patronne de la CDC Bénin, accompagnée d’une délégation de journalistes et de collaborateurs, a pu constater les réalisations concrètes de cette entreprise financée par la CDC. « Grâce à cette structure, nous avons pu avancer. Je le dis sincèrement de mon cœur : sans cet accompagnement, ce que vous voyez ici aujourd’hui n’existerait pas », a confié Emmanuel Agboton, exprimant sa reconnaissance à la CDC Bénin et à la BIIC, partenaires du projet.

Fondée en 2022, la SBPM fabrique localement une large gamme de produits — carreaux en ciment et en granito, pavés en béton, plaques et carreaux de plâtre, profilés — à partir des ressources minières béninoises. Ces matériaux, de qualité compétitive, répondent aux besoins croissants du marché du bâtiment et des infrastructures routières tout en générant des emplois et de nouveaux métiers pour les jeunes. L’usine compte six unités de production, dont une capacité d’environ 3 000 m² de carreaux produits toutes les huit heures.

Dans son allocution, Maryse Lokossou a salué cette réussite industrielle, symbole de la transformation économique que la CDC Bénin entend promouvoir à travers ses investissements. « La SBPM illustre parfaitement notre ambition : passer de la théorie à la pratique, du financement au résultat industriel, avec des produits finis fabriqués localement — pavés, carreaux — synonymes d’emplois créés, de valeur ajoutée locale et de progrès pour l’économie béninoise », a-t-elle déclaré.

Rappelons que, selon la directrice, l’année 2024 a été marquée par des avancées majeures : intensification de la mobilisation des ressources, investissements stratégiques dans les infrastructures, l’immobilier et l’industrie, mais aussi structuration de la Facilité de Financement Vert en partenariat avec la Banque Africaine de Développement. À travers la SBPM, la CDC Bénin démontre que son appui dépasse le cadre institutionnel pour s’ancrer dans le concret : bâtir, produire et employer localement — pour un Bénin qui transforme ses ressources et crée sa propre valeur.