CENA au Bénin : Cinq partis en lice pour les communales 2026

Minuit pile. Les lourds portails de la Commission électorale nationale autonome (CENA) se referment, marquant la fin officielle du dépôt des candidatures pour les élections communales de janvier 2026. Après quatre jours d’intense activité, le processus d’enregistrement s’est achevé dans le strict respect du calendrier électoral fixé par l’institution.

La journée du mardi 28 octobre 2025 aura été décisive. On retiendra que les formations politiques auront attendu les dernières heures avant la clôture pour se pointer. Dans un ballet soigneusement orchestré, les principales formations politiques du pays ont défilé tour à tour dans les locaux de la CENA pour soumettre leurs dossiers dans les toutes dernières heures.

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a ouvert le bal en début de soirée, aux alentours de 20 heures, conduite par le maire de Bembèrèkè, Garba Yaya. Peu avant 23 heures, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a pris le relais avec une délégation conduite par Gérard Gbénonchi, secrétaire général du parti, accompagné de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Dans la foulée, le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin), dirigé par Jacques Ayadji, a franchi le portail de l’institution à 23 h 20. Enfin, le Bloc Républicain (BR), sous la conduite du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, a déposé ses dossiers à quelques minutes de la clôture, aux environs de 23 h 50.

La course contre la montre s’est achevée symboliquement lorsque les portes de la CENA se sont fermées à 00 h 00, avec les cinq partis encore à l’intérieur pour finaliser leurs formalités. En tout, ce sont donc cinq formations politiques — FCBE, UP le Renouveau, Moele-Bénin, Les Démocrates et Bloc Républicain — qui ont réussi à valider leurs dépôts avant la date butoir.

Sous la supervision du président Sacca Lafia et des membres du Conseil électoral, les opérations se sont déroulées dans une atmosphère studieuse et ordonnée, reflet d’une organisation maîtrisée. Cette étape marque un tournant crucial du processus électoral en vue du scrutin du 11 janvier 2026, qui renouvellera les conseils communaux sur l’ensemble du territoire. Place désormais à la phase d’étude des dossiers, dernière ligne droite avant la publication de la liste définitive des candidats autorisés à prendre part à la compétition électorale.