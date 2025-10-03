Chine – Inde : cette annonce qui confirme le réchauffement des relations

Sous la présidence Trump, les relations entre l’Inde et les États-Unis se sont fortement dégradées. Les tarifs douaniers punitifs, jusqu’à 50 % sur certains produits indiens, et la taxe exorbitante de 100 000 dollars imposée aux visas H-1B, essentiels pour les ingénieurs et experts technologiques, ont poussé New Delhi à repenser ses alliances.

Privée d’accès à un marché clé et pénalisée dans ses échanges humains, l’Inde accélère désormais son pivot vers la Chine. Un revirement stratégique qui vise à contourner l’isolement économique et à explorer de nouvelles opportunités, malgré un passé diplomatique tumultueux.

Le ciel comme symbole d’apaisement

Le 2 octobre, l’Inde a officialisé la reprise des vols directs vers la Chine, suspendus depuis plus de cinq ans en raison de la pandémie et des tensions bilatérales. Cette annonce, fruit d’un accord scellé plus tôt dans l’année lors d’une visite discrète d’un haut responsable indien à Pékin, marque une étape concrète vers la normalisation. Les liaisons, qui relieront des métropoles clés des deux pays, ne se limitent pas à un simple rétablissement logistique. En effet, elles incarnent une volonté de relancer les échanges humains et commerciaux !

L’héritage lourd des affrontements frontaliers

Ce rapprochement intervient après une période noire, marquée en 2020 par des heurts meurtriers dans l’Himalaya, où des soldats des deux camps ont péri dans des combats corps à corps. Si les pourparlers ont depuis permis d’éviter une escalade, la frontière de 3 500 kilomètres, tracée à travers des reliefs hostiles, reste un abcès de méfiance. Incursions répétées, accusations croisées et militarisation persistante rappellent que la détente reste fragile.

Un recalibrage géopolitique aux répercussions continentales

Pourtant, la reprise des vols envoie un signal fort : malgré les risques, New Delhi et Pékin misent sur le dialogue pour éviter que la rivalité n’étouffe leurs intérêts communs. En diversifiant ses partenariats au-delà de l’Occident, l’Inde joue un jeu d’équilibriste.

Ce rapprochement avec la Chine, bien que prudent, reflète une réalité. De fait, dans un monde polarisé, les puissances asiatiques n’ont d’autre choix que de composer avec leurs rivalités. Si la méfiance persiste, cette avancée aérienne pourrait bien être le prélude à une ère de coopération mesurée, une stabilité dont toute l’Asie a finalement besoin, notamment à l’heure où les tensions internationales sont plus que vives, et ce, sur de très nombreux fronts.