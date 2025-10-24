Communales 2026 au Bénin : conditions, dossiers et pièces exigées par la Céna

Comme annoncé par le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, le dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales de 2026 a officiellement démarré ce vendredi 24 octobre 2025. Cette étape cruciale, prévue pour durer jusqu’au 28 octobre à minuit, marque le début du processus électoral communale.

Lors de sa déclaration du 23 octobre, Sacca Lafia a insisté sur la rigueur attendue des partis politiques dans la constitution de leurs dossiers. En application de la réforme du Code électoral de mars 2024, chaque formation politique doit désormais présenter des listes complètes de candidats dans les 546 arrondissements du pays.

En clair, un parti doit aligner 3 630 candidats — soit 1 815 titulaires et 1 815 suppléants — faute de quoi sa liste sera purement et simplement rejetée, sans possibilité de régularisation ultérieure. « L’absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet », a averti Sacca Lafia, appelant les partis à une vérification minutieuse avant tout dépôt.

Encadrés par la loi

Conformément à la décision n°011/CENA/PT/RAP/SP du 15 juillet 2025, chaque dossier doit comprendre quatre pièces communes au parti et huit pièces individuelles par candidat. Parmi les pièces exigées figurent notamment :

une déclaration de candidature physique et dématérialisée comportant les informations personnelles et le logo du parti ;

physique et dématérialisée comportant les informations personnelles et le logo du parti ; une quittance de cautionnement fixée à 10 000 F CFA par candidat titulaire, soit 18 150 000 F CFA au total ;

fixée à 10 000 F CFA par candidat titulaire, soit 18 150 000 F CFA au total ; un certificat de nationalité, un extrait de naissance, un bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de trois mois, un certificat de résidence, et un quitus fiscal couvrant les années 2022, 2023 et 2024.

Chaque parti devra également produire une fiche récapitulative du positionnement de ses candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Pour faciliter la tâche, la Céna a mis à la disposition des formations politiques un logiciel informatique dédié permettant de générer automatiquement les déclarations dématérialisées et d’organiser les dossiers arrondissement par arrondissement.

Un processus sous haute vigilance

Au dépôt, la Céna délivre un récépissé provisoire après vérification de la complétude du dossier. L’étude au fond s’effectuera dans un délai de quinze jours, à l’issue duquel les partis disposeront de trois jours pour corriger d’éventuelles insuffisances avant la délivrance du récépissé définitif. En cas de dossier incomplet, le refus d’enregistrement est acté selon la procédure prévue par la loi.