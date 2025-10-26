Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara en route vers un quatrième mandat

Les premiers chiffres annoncés par la Commission électorale indépendante (CEI) laissent entrevoir une victoire très large du président Alassane Ouattara, candidat à sa réélection. Dans le nord du pays, plusieurs localités affichent des scores dépassant les 95 %, illustrant un soutien massif au chef de l’État sortant. À Ferkessedougou, les bulletins favorables à Ouattara dominent largement, tandis qu’à Kani, la participation aurait atteint un niveau presque total, selon les premières estimations.

Près de neuf millions d’électeurs étaient appelés à voter ce samedi. Si les résultats définitifs sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi, la CEI parle déjà d’un taux de participation global de 45% à 50%. Les chiffres publiés jusque-là concernent surtout les zones rurales, où le vote en faveur du président a été particulièrement fort.

Un électorat fidèle et une continuité politique affirmée

À 83 ans, Alassane Ouattara semble en passe d’obtenir un quatrième mandat consécutif, prolongeant un parcours politique amorcé il y a plus de quatorze ans. Il est toutefois contesté par une partie de la population qui dénonce, à l’instar des politiciens de l’opposition des mandats anticonstitutionnels. Ses précédentes victoires, notamment en 2015 et 2020, avaient déjà confirmé son emprise sur la scène politique ivoirienne mais aussi les accusations de mise à l’écart des opposants. Le président, soutenu par une base électorale solide dans le nord, a su conserver la confiance de ses fidèles. Le dépouillement complet en cours devrait préciser l’ampleur de ce succès annoncé.