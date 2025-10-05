Craintes de l’UE : Poutine ironise : « Calmez-vous, dormez paisiblement »

Lors d’un discours prononcé au forum de Valdaï début octobre, le président russe Vladimir Poutine a tourné en dérision les inquiétudes européennes concernant une possible offensive russe contre l’OTAN. Il a invité les dirigeants du continent à « se calmer et dormir paisiblement ». Cette sortie intervient alors que les tensions restent fortes entre Moscou et les capitales européennes, sur fond de guerre en Ukraine et d’incidents frontaliers. Elle montre aussi la volonté du Kremlin d’afficher sa confiance face aux avertissements occidentaux. La réaction à ces propos, relayés par plusieurs médias internationaux, s’inscrit dans un climat de méfiance accrue.

Un message moqueur à l’adresse de l’Europe

Lors de son intervention à Valdaï, Vladimir Poutine a déclaré qu’il souhaitait dire aux responsables européens : « calmez-vous, dormez paisiblement et occupez-vous de vos propres problèmes ». Ces mots, tenus sur un ton ironique, visaient à répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs dirigeants de l’Union européenne qui redoutent une extension du conflit. Le président russe a minimisé les scénarios d’une attaque contre un pays de l’OTAN, qualifiant ces discours d’exagération inutile.

Cette déclaration survient alors que l’UE continue de renforcer sa coopération militaire et d’augmenter ses budgets de défense. En parallèle, des responsables russes ont critiqué ce qu’ils considèrent comme une « campagne de peur » menée par certains pays européens et nord-américains.

Des accusations européennes de sabotage

Depuis plusieurs mois, plusieurs États membres de l’Union européenne accusent la Russie d’être impliquée dans des actes de sabotage et des survols de drones hostiles visant des infrastructures sensibles. Ces incidents, enregistrés notamment dans des zones frontalières ou à proximité de sites énergétiques et militaires, ont alimenté la crainte d’opérations clandestines destinées à tester les défenses et à intimider les populations.

Des responsables européens ont déclaré que ces survols non autorisés représentaient une atteinte à leur sécurité et relevaient d’une stratégie visant à exercer une pression indirecte sur l’UE. Moscou, de son côté, a rejeté ces accusations, affirmant qu’elles servaient à justifier le renforcement militaire de l’Europe et l’intensification de l’aide occidentale à l’Ukraine.

Ces soupçons, associés aux sanctions économiques et aux contre-mesures adoptées par la Russie, ont contribué à détériorer les relations entre Bruxelles et Moscou. Les déclarations de Vladimir Poutine interviennent donc dans un environnement marqué par la méfiance et par la persistance d’incidents tels que les survols de drones, qui entretiennent les soupçons de sabotage et compliquent les perspectives de désescalade entre la Russie et l’Union européenne.