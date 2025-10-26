Cybercriminalité au Bénin : Plusieurs personnes interpellées à Godomey

La lutte contre la délinquance et l’insécurité prend un nouveau tournant dans le département de l’Atlantique. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, la Police Républicaine a mené une opération d’envergure à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon des informations rapportées par Peace FM, l’intervention, dirigée par la Directrice départementale de la Police Républicaine de l’Atlantique, a conduit à l’interpellation de 82 personnes, dont 11 femmes.

L’opération ciblait un bar situé dans le quartier Cocotomey, identifié comme un lieu de consommation de produits psychotropes et de pratiques de cybercriminalité. Les forces de l’ordre ont procédé à une fouille minutieuse, qui a permis de découvrir 65 chichas utilisées de manière détournée. D’après les premiers constats, les utilisateurs y mélangeaient du chanvre indien à d’autres substances interdites pour en faire la consommation.

À la suite de cette saisie, toutes les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour des faits liés à l’usage de produits psychotropes. Parallèlement, plusieurs cas de cybercriminalité ont été détectés parmi les mis en cause. Les suspects concernés ont été remis au Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) pour la poursuite des enquêtes. Les 82 personnes interpellées seront présentées au parquet dans les prochains jours pour répondre des infractions qui leur sont reprochées, notamment celles relatives à la consommation de stupéfiants et à la cybercriminalité, conformément aux dispositions légales en vigueur au Bénin