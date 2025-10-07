Diddy : 50 Cent s’enflamme après la révélation de Trump

Les rivalités dans le rap américain n’ont jamais manqué de rebondissements, mais rarement elles se sont retrouvées mêlées à la politique au plus haut niveau. Le dernier épisode oppose encore une fois Sean “Diddy” Combs à Curtis “50 Cent” Jackson, avec un invité inattendu : Donald Trump.

Un pardon présidentiel qui change la donne

Lors d’une récente intervention, le président américain a lâché une information qui a immédiatement fait trembler l’univers du showbiz : Diddy aurait sollicité une grâce présidentielle. Cette révélation n’a pas seulement étonné par son contenu, mais aussi par le moment où elle a été faite : Trump répondait alors à une question sur Ghislaine Maxwell, figure sulfureuse au cœur de lourdes accusations. Être cité dans la même phrase qu’elle, même sans rapport direct, donne à la démarche de Diddy un parfum embarrassant.

Pour 50 Cent, cette tentative de Diddy de se rapprocher du pouvoir ressemble à une manœuvre maladroite. L’artiste new-yorkais n’a pas manqué l’occasion de réagir en ligne, tournant en dérision la démarche de son rival. Fidèle à son style moqueur, il a souligné que parler publiquement et chercher un pardon en coulisses était une stratégie vouée à l’échec.

Une vieille querelle relancée

Ce n’est pas la première fois que 50 Cent vise Diddy avec insistance. Depuis des années, il s’amuse à le caricaturer, multipliant les piques sur ses affaires, son image publique et même ses choix commerciaux. Il l’a accusé d’avoir ruiné la carrière de plusieurs artistes sous son label Bad Boy, s’est attaqué à ses partenariats avec des marques d’alcool et a commenté sans relâche les scandales liés à sa vie privée. Cette habitude de transformer chaque faiblesse de son adversaire en munition donne à ses sorties une régularité presque méthodique, comme si Diddy représentait pour lui un terrain de jeu privilégié.

L’annonce de Trump vient donc alimenter une flamme déjà vive. Ce qui pouvait sembler n’être qu’une querelle d’ego dans le rap game prend désormais une dimension politique : les moqueries de 50 Cent ne visent plus seulement la réputation artistique de Diddy, mais aussi sa crédibilité face aux institutions.

Quand la scène dépasse la musique

L’affaire illustre la manière dont des figures du hip-hop dépassent parfois leur univers pour se retrouver au cœur de discussions politiques et judiciaires. L’idée qu’un rappeur de légende puisse chercher une grâce présidentielle, et qu’un autre en fasse un sujet de raillerie publique, traduit la porosité entre divertissement, justice et pouvoir aux États-Unis. C’est un peu comme si les coulisses d’un clip étaient soudain projetées au tribunal et à la Maison-Blanche.