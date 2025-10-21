Diddy : Trump pourrait voler à son secours cette semaine (TMZ)

Selon certaines sources, le président américain Donald Trump, envisagerait la possibilité de réduire la peine de prison à laquelle a été récemment condamné le rappeur Sean Combs, également connu sous son nom de scène, P. Diddy. Une information loin d’être officielle, plutôt un bruit de couloir.

En effet, c’est un haut responsable de la Maison Blanche qui a été cité par plusieurs sites média, qui évoque cette décision à venir. Pour rappel, P. Diddy a récemment été condamné à pus de quatre ans de prison, pour trafic de personnes à des fins de prostitution. Il a déjà purgé 13 mois de sa peine, qui était, au total, de 50 mois.

Diddy, toujours derrière les barreaux

Avec les réductions pour bonne conduite, cela pourrait lui permettre d’espérer une libération anticipée, avant deux ans. Mais une intervention présidentielle pourrait encore accélérer le processus, lui qui est actuellement incarcéré dans une prison, sans aucun traitement de faveur. Mais le pardon présidentiel peut-il vraiment intervenir ou s’agit-il d’une simple rumeur ?

Des années durant, Combs et Trump ont semblé “proches”, se côtoyant ici et là, sans pour autant être de vrais amis. Plutôt des connaissances publiques qui s’appréciaient. Mais la rupture a été consommée en 2002. Lors de la campagne présidentielle, le rappeur avait ouvertement soutenu le candidat démocrate Joe Biden, multipliant les critiques envers Trump sur les réseaux sociaux et lors d’événements.

Un pardon présidentiel, vraiment ?

La question d’une grâce présidentielle a été plusieurs fois évoquée, mais Trump a toujours indiqué qu’il n’y était pas favorable. Malgré cela, des sources internes affirment que la requête de Combs est désormais examinée sérieusement au sein de l’administration. D’ici à ce que les choses évoluent, Sean Combs restera derrière les barreaux de sa prison de Fort Dix, dans le New Jersey.