Donald Trump : «Je n'aime pas les belles personnes»

Lors d’une adresse aux forces américaines stationnées au Japon, le président Donald Trump a créé la surprise avec une remarque inattendue sur l’apparence physique. Il a affirmé ne pas apprécier les personnes qu’il juge “trop belles”, tout en soulignant que tout devait désormais reposer sur le mérite aux États-Unis. Ce passage improvisé a suscité l’incompréhension, car il est intervenu juste après un compliment adressé aux militaires présents.

Une sortie inattendue sur le thème du mérite

Le chef de l’État a expliqué que la reconnaissance devrait uniquement se fonder sur les compétences. Il a fait référence à une décision de la Cour suprême qu’il juge alignée sur cette approche. Cette logique l’a conduit à associer l’apparence physique à une forme de favoritisme qu’il dit rejeter. Le message a pu sembler ambigu, puisqu’il venait de décrire les soldats devant lui comme particulièrement attrayants avant d’ajouter qu’il ne “s’était jamais senti proche des personnes trop belles”. L’intervention a, de ce fait, donné lieu à une séquence inhabituelle, même dans le style improvisé auquel il a habitué son auditoire.

Des déclarations qui rappellent d’autres épisodes polémiques

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump surprend en pleine allocution avec des commentaires décalés ou provocateurs. Au fil de ses discours, certaines remarques sur l’apparence, l’intelligence ou la loyauté de ses interlocuteurs ont souvent généré des critiques ou des interrogations sur son intention. Cette tendance à improviser régulièrement crée des moments imprévisibles, comme celui observé au Japon, et alimente les réactions à chacune de ses prises de parole publiques.