Donbass: Trump relance l’idée d’un partage pour clore le conflit ukrainien

Donald Trump estime désormais que la guerre en Ukraine pourrait cesser si la région du Donbass était « découpée » en laissant la majeure partie sous contrôle russe. Cette proposition, formulée après un entretien tendu avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, marque un tournant inattendu dans le discours de l’ancien président américain. Selon plusieurs journalistes présents à bord d’Air Force One, Trump a déclaré qu’il fallait « laisser les choses telles qu’elles sont » et que les deux camps devraient « rentrer chez eux » pour mettre fin aux combats rapporte l’agence AP News. Il a évoqué la possibilité de négociations futures, mais suggère pour l’heure une forme d’arrêt immédiat des hostilités sur les lignes existantes.

Cette position rompt avec celle exprimée quelques semaines plus tôt, lorsqu’il encourageait encore l’Ukraine à reprendre la totalité de son territoire et à ne pas céder face à Moscou. Ce revirement intervient alors que Zelensky, venu à Washington plaider pour l’obtention de missiles Tomahawk, n’a pas réussi à convaincre son interlocuteur de lui accorder de nouvelles livraisons d’armes. L’entretien aurait été marqué par une tension palpable, révélatrice des divergences de vision entre les deux dirigeants sur la manière d’en finir avec le conflit.

Le Donbass, cicatrice ouverte de l’Europe de l’Est

La région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, est depuis plus d’une décennie l’épicentre d’un affrontement territorial et identitaire. Les combats y ont éclaté en 2014 après l’annexion de la Crimée par la Russie. Les tentatives de règlement, notamment à travers les accords de Minsk signés entre 2014 et 2015, prévoyaient un cessez-le-feu et un retrait progressif des armes lourdes. Ces engagements, jamais pleinement respectés, ont laissé la zone dans un état de guerre intermittente et de domination partielle par des forces prorusses. C’est cette réalité instable, déjà fragmentée, que Trump semble vouloir « geler » pour stopper les pertes humaines, quitte à figer durablement la division du pays.

Une vision pragmatique ou un pari dangereux ?

Pour Donald Trump, la fin du conflit passerait donc par un partage temporaire du territoire. En apparence, il s’agirait d’une solution de bon sens : arrêter la guerre, sauver des vies, remettre les armes au silence. Mais une telle approche revient à légitimer des conquêtes territoriales obtenues par la force, une ligne que Kiev et ses alliés occidentaux refusent de franchir. Accepter ce « gel » reviendrait à reconnaître une nouvelle frontière de fait, au risque de créer un précédent pour d’autres zones contestées.

Ce pragmatisme assumé, que Trump présente comme la voie la plus rapide vers la paix, s’oppose à la vision d’une Ukraine intégrale et souveraine défendue par Zelensky. Derrière cette divergence se profile un débat plus profond sur la nature même de la paix : doit-elle être totale et juste, ou simplement suffisante pour arrêter la guerre ?

Si l’idée d’un Donbass « partagé » trouve écho auprès de ceux qui espèrent une issue rapide, elle pourrait aussi fragiliser la position de Kiev sur la scène internationale et raviver les fractures politiques en Europe. Le calcul de Trump, entre réalisme diplomatique et provocation stratégique, laisse planer une question : la paix peut-elle vraiment naître d’un compromis bâti sur une carte déchirée ?