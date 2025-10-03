Drones non identifiés en Europe : inquiétudes en Allemagne et en Belgique

Une série de survols de drones a récemment perturbé le trafic aérien et les sites militaires à la frontière entre l’Allemagne et la Belgique. L’aéroport de Munich a suspendu ses opérations jeudi soir, entraînant l’annulation de 17 vols et la redirection d’une quinzaine d’autres, affectant près de 3 000 passagers, selon un communiqué de l’aéroport. Quelques heures plus tard, vers 1 h 45 vendredi, une quinzaine de drones non identifiés ont été repérés au-dessus de la base militaire d’Elsenborn, au sud-est de Liège, proche de la frontière allemande, indique la chaîne publique VRT et la presse belge. Une enquête a été ouverte, confirmée par le cabinet du ministre de la Défense belge, Theo Francken.

Perturbations à Munich et sur le territoire belge

Les drones ayant survolé Munich ont entraîné des interruptions significatives du trafic aérien. Les autorités allemandes, citées par l’AFP, ont précisé que le type et le nombre exact de drones n’étaient pas encore connus malgré l’intervention des hélicoptères de la police. En Belgique, la surveillance de la base d’Elsenborn a été renforcée après l’observation d’une quinzaine d’engins. Selon des sources officielles et des observateurs européens, certaines de ces incursions pourraient être liées à la Russie, sans qu’aucune confirmation formelle n’ait été donnée. Ces éléments montrent la vulnérabilité des infrastructures sensibles et la complexité d’identifier rapidement les responsables de ces survols.

Intrusions récentes et mesures de sécurité

Ces événements reflètent une série d’intrusions de drones non autorisés en Europe. La Pologne a signalé en septembre le passage de 21 drones, certains servant de leurres, tandis que le Danemark a temporairement fermé plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague, à la suite de survols attribués à des activités qualifiées de guerre hybride. Les autorités européennes envisagent ces incursions comme un défi croissant à la sécurité aérienne et militaire, nécessitant des systèmes de détection et d’interception adaptés.

Sur le plan légal, les États s’appuient sur la réglementation civile de l’aviation et des protocoles militaires pour encadrer la réponse à de telles intrusions. Les enjeux portent sur la protection des infrastructures critiques et la coordination entre États pour renforcer la sécurité aérienne. Les autorités allemandes et belges poursuivent leurs investigations avec leurs partenaires européens afin d’assurer la sécurité du trafic aérien et des bases militaires.