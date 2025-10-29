Eglise catholique du Bénin : Mgr Adoukonou Inhumé lundi prochain à Abomey

L’Église Catholique du Bénin achève son deuil lundi 3 novembre par un dernier hommage solennel à Mgr Barthélémy Adoukonou, Secrétaire émérite du Conseil pontifical pour la culture, décédé le 27 octobre 2025 à l’âge de 83 ans. Le prélat sera inhumé le lundi 03 novembre 2025 dans la nouvelle chapelle du Grand Séminaire Saint Paul de Djimè à Abomey, son diocèse d’origine, après une semaine de ferveur et de prières.

Né le 24 août 1942 à Abomey, Mgr Adoukonou fut ordonné prêtre en 1966. Son parcours fut marqué par une quête intellectuelle au service de la foi. Titulaire de doctorats en sociologie et en théologie, il devint un ardent défenseur de l’inculturation, le processus par lequel le Message du Christ s’enracine profondément dans les cultures locales. Il est notamment célèbre pour son travail novateur sur l’herméneutique chrétienne du Vodoun dahoméen, œuvrant à établir le dialogue entre la foi et la tradition africaine.

Sa carrière culmina par sa nomination à Rome comme Secrétaire du Conseil pontifical pour la culture de 2009 à 2017. Il fut le premier Africain à occuper ce poste de haut rang au Vatican, une reconnaissance de l’importance de la théologie et de la culture africaines dans l’Église universelle.

Les cérémonies funéraires débutent par un Triduum de messes sur l’ensemble des paroisses du Bénin, du 30 octobre au 1er novembre. Le moment fort se déroulera le lundi 03 novembre à Abomey. Après les veillées et les messes matinales, la messe corps présent a sera dite à 10h00 dans la Cathédrale Saint Pierre et Paul d’Abomey, en présence de nombreux fidèles, prélats, et personnalités.

L’inhumation, prévue à 13h00, se tiendra dans l’intimité de la nouvelle chapelle du Grand Séminaire Saint Paul de Djimè, le lieu où Mgr Adoukonou a servi comme recteur de 1977 à 1984. C’est à Djimè que reposera désormais l’érudit béninois, dont l’héritage d’intellectuel et de pasteur engagé dans le dialogue entre la foi et la culture continuera d’inspirer l’Église d’Afrique.