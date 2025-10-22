Élections générales au Bénin : les religieux plaident pour une campagne apaisée

À l’approche des élections générales de 2026, le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses (CCCR) invite les acteurs politiques béninois à faire preuve de retenue et de responsabilité. Dans un communiqué publié le mardi 21 octobre 2025, l’organisation interreligieuse appelle à la signature d’une charte de paix et de bonne conduite pour prévenir les tensions préélectorales.

Selon Bénin Web Tv, Face aux discours clivants et aux crispations observées dans le paysage politique, le CCCR, par la voix de son secrétaire général Michel Alokpo, exhorte les partis et candidats à respecter scrupuleusement les lois et les institutions de la République. S’inspirant des résolutions de son séminaire tenu à Cotonou du 2 au 4 septembre 2025, le cadre religieux dit suivre avec « attention et préoccupation » les derniers développements liés au processus électoral.

Selon l’organisation, la paix doit se traduire par des comportements quotidiens et non se limiter à un slogan. Elle invite ainsi les responsables politiques à éviter toute forme de provocation ou de message susceptible de compromettre la cohésion nationale. Le CCCR insiste également sur la nécessité de recourir aux voies légales en cas de contentieux, rappelant que le Code électoral reste le cadre de référence.

Dans une démarche proactive, le Cadre de Concertation propose la signature d’une « Charte de paix et de bonne conduite » par l’ensemble des candidats et leurs soutiens. Cette initiative vise à engager officiellement les acteurs à adopter un comportement respectueux, fondé sur le dialogue et la concertation tout au long du processus électoral.

Le CCCR adresse aussi un message aux institutions impliquées dans l’organisation des scrutins – la CENA, la Cour constitutionnelle et la HAAC – les exhortant à agir avec « sagesse, équité et impartialité » afin de maintenir la confiance du public dans les mécanismes démocratiques.

Enfin, l’organisation religieuse appelle ses membres à intensifier leurs messages d’apaisement dans les mosquées, églises et temples. Michel Alokpo a insisté sur la responsabilité morale des leaders spirituels dans cette période sensible : « L’heure est plus que jamais à l’exemplarité, dans les propos comme dans les actes. »