Entretien Trump–Xi : quels signaux pour la relation économique sino-américaine ?

La rencontre entre les Présidents Donald Trump et Xi Jinping à Busan a ravivé l’attention sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le président américain a parlé d’un échange constructif et annoncé plusieurs engagements, tandis que Pékin n’a, pour l’heure, pas commenté publiquement le contenu des discussions.

Depuis plusieurs années, les deux puissances s’opposent sur le terrain économique à travers des mesures tarifaires et des restrictions ciblées. Une nouvelle phase de tensions a été observée récemment, notamment avec un durcissement douanier côté américain et des limitations chinoises sur des ressources stratégiques. Ce climat d’alternance entre confrontation et ouverture explique l’importance accordée à cet entretien, présenté comme un moment d’ajustement.

Terres rares et droits de douane : des ajustements annoncés

Le chef de l’État américain a affirmé avoir obtenu un accord d’un an, renouvelable, pour garantir l’approvisionnement en terres rares en provenance de Chine rapporte l’agence Reuters. Ces matériaux jouent un rôle central dans l’industrie technologique et militaire des États-Unis, et les restrictions chinoises avaient provoqué des tensions récentes.

Parallèlement, Washington a annoncé une réduction de certains droits de douane visant des produits chinois liés à la fabrication du fentanyl. Selon Donald Trump, ces tarifs passeraient de 20 % à 10 %, tandis que le niveau moyen des droits sur les importations chinoises pourrait passer d’environ 57 % à 47 %.

L’administration américaine rattache cette évolution à un engagement de coopération avec Pékin pour freiner le commerce de produits chimiques pouvant être utilisés pour produire le fentanyl. Ces éléments restent à ce stade issus des déclarations américaines. Pékin n’a pas publié de détails sur ces points.

Achats agricoles, coopération sécuritaire et sujets internationaux

Le président américain a également annoncé des achats supplémentaires de soja et d’autres produits agricoles américains par la Chine, rappelant qu’une première commande aurait été passée avant la rencontre. Cette orientation touche un secteur sensible pour Washington, où le soutien des agriculteurs revêt un enjeu politique particulier. Sur la scène internationale, Donald Trump a indiqué que Washington et Pékin travailleraient ensemble sur la situation en Ukraine. Il a aussi affirmé que la question de Taïwan n’avait pas été discutée.