Exécutions à Gaza : Trump menace « d’aller tuer » des membres du Hamas

La bande de Gaza, déjà éprouvée par des années de conflit, est de nouveau plongée dans la violence. Depuis mardi, le Hamas a intensifié sa présence et lancé une campagne de répression interne, exécutant des personnes présentées comme « collaborateurs » d’Israël. Face à cette escalade, Donald Trump a menacé d’intervenir militairement si le Hamas poursuivait ses exactions, fragilisant davantage le cessez-le-feu qu’il avait imposé pour stabiliser la région.

Une trêve fragile confrontée à la brutalité du Hamas

Le cessez-le-feu instauré par Trump avait pour objectif de réduire les tensions à Gaza et de protéger les civils après plusieurs années de conflit sanglant. Il faisait partie d’un plan de paix qui visait notamment le désarmement du Hamas et la mise en place d’une administration technocratique à Gaza. Mais la récente série d’exécutions sommaires, filmées et diffusées par Al-Aqsa TV, a révélé la fragilité de cet accord. Les images montrent huit hommes ligotés exécutés en pleine rue à Gaza-ville, montrant la violence de la répression.

Cette situation soulève la difficulté de faire respecter un cessez-le-feu imposé de l’extérieur. Alors que les termes de l’accord prévoyaient un désarmement progressif et la cessation des violences, le Hamas poursuit ses propres agendas, menaçant la sécurité des populations civiles. Ces exactions pourraient rapidement faire basculer la trêve en une nouvelle escalade de violences.

Trump avertit le Hamas : diplomatie ou menace militaire ?

Face à ces exactions, Donald Trump a réagi avec une rare fermeté. Jeudi, sur son réseau Truth Social, il a averti que si le Hamas continue à tuer des civils à Gaza, les États-Unis « n’auront pas d’autre choix que d’intervenir et de les tuer ». Cette déclaration souligne la position américaine : la trêve ne peut tenir que si ses termes sont strictement respectés.

Au-delà de l’avertissement, cette posture reflète la combinaison d’une approche diplomatique et d’une menace militaire directe. Elle vise à protéger les civils et à rappeler au Hamas que l’accord de cessez-le-feu n’est pas un simple texte symbolique. La situation actuelle montre la fragilité des initiatives extérieures dans des zones où les forces locales poursuivent leurs propres stratégies et montre que la paix, même imposée, dépend de l’adhésion des acteurs locaux.