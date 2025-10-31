F-35 au Maghreb : un pays prend de l'avance

Dans la région du Maghreb, un pays avance ses pions. Il s’agit du Maroc. En effet, le Royaume a confirmé son intention d’investir massivement et d’acheter des avions de chasse furtifs américains type F-35. Ces avions développés par Lockheed Martin sont considérés comme les plus efficaces au monde.

Cette volonté s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des Forces royales air, visant à intégrer des technologies de cinquième génération afin de faire face aux menaces extérieures. À l’heure où les tensions internationales sont vives, ces décisions sont claires et démontrent une volonté claire et protéger ses intérêts.

Le Maroc lorgne sur les F-35 américains

Si le Maroc n’est pas directement concerné par un éventuel conflit de très grande ampleur, les relations difficiles entretenues avec l’Algérie ou le Polisario et plus globalement, les tensions internationales, incitent de nombreuses nations à anticiper, investir et développer leur armée.

Concernant les F-35, l’administration marocaine a obtenu toutes les approbations nécessaires de la part des instances américaines, pour procéder. Particulières, elles s’inscrivent dans un cadre réglementaire strict, qui consiste à faire en sorte de toujours avantager l’État d’Israël dans cette région du monde.

Une technologie redoutable au service de l’armée marocaine

L’intégration de ces chasseurs représente un bond qualitatif pour les capacités opérationnelles marocaines. Bien que l’achat ne soit pas encore officialisé ou que la livraison ait été effectuée, elle démontre la capacité marocaine à nouer de sérieux partenariats avec des nations plus avancées technologiquement. Le F-35 est un avion furtif solide et redoutable grâce à leur discrétion radar, leurs systèmes électroniques avancés et leur aptitude à opérer en réseau avec d’autres forces.

Cet accord probable marque également une vraie rupture entre le Maroc et l’Algérie. Si Rabat semble privilégier une approche modérée de ses relations diplomatiques, avec l’envie de collaborer avec tout le monde, il apparaît aujourd’hui clair que le Royaume privilégie ses bonnes relations avec l’Occident et les États-Unis. L’Algérie elle, a opté pour une approche différente et est davantage tournée vers la Russie et les BRICS.