Finance dans l’Uemoa : Cotonou accueille un forum sur la liquidité dès ce jour

Cotonou abrite dès ce vendredi 31 octobre 2025 un important forum régional consacré à la gestion de la liquidité bancaire dans l’espace Uemoa. Pendant 48 heures, trésoriers de banque, experts financiers, responsables d’institutions et acteurs du secteur vont échanger autour de ce thème devenu central dans la stabilité et la performance du système financier régional.

L’initiative émane de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l’Uemoa (FAPBEF-UEMOA), qui célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Créée le 8 septembre 1995 à Cotonou, la fédération regroupe l’ensemble des associations professionnelles bancaires des huit pays membres de l’Union. Son objectif : renforcer la concertation et promouvoir les meilleures pratiques pour un système bancaire intégré et performant au sein de la zone.

Le choix du thème de la liquidité n’est pas anodin. En banque, la liquidité désigne la capacité d’un actif à être rapidement transformé en espèces sans perte de valeur. Dans un contexte marqué par des tensions sur les marchés financiers, une gestion efficiente de la liquidité constitue un enjeu stratégique pour la stabilité du système bancaire et la bonne marche de l’économie régionale. Les participants vont ainsi réfléchir à des orientations globales et des stratégies d’amélioration de la liquidité dans l’espace Uemoa.

Pays hôte, le Bénin a mobilisé d’importants moyens pour la réussite de cette rencontre. En première ligne de l’organisation, Jean-Jacques Golou, Directeur général de Coris Bank International Bénin, président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (APBEF-Bénin) et vice-président de la FAPBEF-UEMOA. Sous sa coordination, les acteurs bancaires béninois entendent faire de ce forum un moment d’échanges fructueux et de valorisation de l’expertise locale.

Au-delà des discussions techniques, ce trentenaire sera également un temps de célébration. La clôture du forum, prévue pour le samedi 1er novembre 2025, se déroulera dans une ambiance festive, symbolisant trois décennies d’engagement collectif au service de la solidité du secteur bancaire dans l’Union. Cotonou, berceau de la fédération, retrouve ainsi pour quelques jours son rôle historique de carrefour de la réflexion financière régionale.