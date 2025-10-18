Football en Afrique : les binationaux opportunistes de plus en plus rejetés

Les sélections africaines, longtemps ouvertes aux talents issus de la diaspora, deviennent désormais plus sélectives envers les joueurs qui ne manifestent leur attachement qu’à la veille des grandes compétitions. Au Ghana, Otto Addo, entraîneur des Black Stars, assume pleinement cette nouvelle ligne de conduite : il refuse désormais d’intégrer ceux qui, après avoir décliné les précédents appels, cherchent soudainement à enfiler le maillot national parce que le pays s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026 rapporte Modern Ghana. Selon lui, accueillir ces profils “tardifs” reviendrait à rompre l’équilibre d’un collectif bâti sur la loyauté et la cohésion.

L’ancien milieu de terrain, lui-même binational d’origine ghanéenne et né en Allemagne, estime que la sélection n’est pas une porte tournante où l’on entre selon les opportunités du moment. Cette approche plus stricte s’accompagne d’un message fort : la fierté nationale ne peut pas se négocier comme un contrat de club.

Un vent de fermeté qui souffle sur le continent

L’attitude du technicien ghanéen trouve un écho ailleurs sur le continent. John Obi Mikel, ex-capitaine du Nigeria, avait déjà dénoncé la même tendance en rappelant que les nations africaines ne devraient pas être perçues comme un plan B pour ceux qui échouent à rejoindre les sélections européennes. Dans ses propos, l’ancien joueur de Chelsea invitait les jeunes talents à faire des choix de cœur plutôt que de stratégie, fustigeant cette forme d’attentisme identitaire.

Le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, avait lui aussi élevé la voix, refusant de “supplier” des binationaux hésitants. Pour lui, représenter son pays doit découler d’un engagement sincère, pas d’une opportunité de visibilité. Ces prises de position illustrent une fatigue croissante face à une génération de footballeurs qui ne semblent se souvenir de leurs racines qu’à la faveur d’un tournoi mondial. C’est dans ce climat d’exigence retrouvée que les déclarations d’Otto Addo prennent tout leur sens : elles traduisent un virage culturel, où la sélection retrouve sa valeur d’appartenance plus que de promotion.

L’Afrique revendique sa dignité footballistique

Ce changement de ton révèle une volonté nouvelle : celle de valoriser l’engagement durable plutôt que la notoriété importée. Derrière ces discours, une idée simple se dessine — l’Afrique ne veut plus être un refuge de carrière, mais un choix assumé. Les entraîneurs, désormais plus vigilants, préfèrent miser sur les joueurs qui ont grandi dans l’effort collectif plutôt que sur ceux qui cherchent un tremplin médiatique.

Ce mouvement, encore discret il y a quelques années, s’affirme comme une affirmation de dignité sportive. À l’heure où le football mondial reste dominé par des logiques de marché et d’image, plusieurs voix africaines rappellent qu’une équipe nationale n’est pas une opportunité, mais une appartenance. Si cette philosophie s’étend, elle pourrait redéfinir le rapport entre les diasporas et leurs sélections d’origine — non pas en fermant les portes, mais en demandant simplement que celui qui entre sache pourquoi il le fait.