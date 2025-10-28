Fortunes en Chine : panorama des cinq plus grandes richesses du pays

L’essor économique de la Chine a profondément modifié le paysage mondial des grandes fortunes. La croissance industrielle, l’urbanisation rapide et l’émergence de champions nationaux du numérique, de la pharmacie ou encore de l’automobile ont favorisé l’apparition de patrimoines gigantesques. Le classement 2025 du Hurun Research Institute en donne une nouvelle démonstration, avec des fortunes en forte hausse et une présence accrue d’industriels liés aux technologies de pointe.

Au cours des trois dernières décennies, l’économie chinoise a vu émerger un nombre grandissant d’entrepreneurs devenus milliardaires. L’ouverture économique du pays, l’essor des géants de la tech et l’accroissement de la consommation intérieure ont permis à de nouvelles fortunes de se constituer très rapidement. Ce mouvement a placé la Chine parmi les nations comptant le plus grand nombre de milliardaires, annonçant la montée d’acteurs économiques influents sur la scène mondiale.

Le retour au sommet de Zhong Shanshan

Zhong Shanshan, fondateur de Nongfu Sprin retrouve la première place du classement. Sa fortune est désormais proche de 74 milliards de dollars. C’est la quatrième fois qu’il occupe cette position, confirmant le poids économique croissant des biens de consommation et de la santé. Juste derrière se trouve Zhang Yiming, fondateur de ByteDance, propriétaire notamment de TikTok. Sa fortune grimpe à environ 66 milliards de dollars après une augmentation de 34 %. Tencent reste solidement positionné grâce à Ma Huateng, dit Pony Ma, qui conserve la troisième place du podium. Seul un milliard de dollars sépare désormais les deux hommes, signe d’une compétition intense entre les géants de l’internet chinois.

L’ascension rapide des industriels des véhicules électriques

Le classement montre également le dynamisme de secteurs stratégiques comme celui du véhicule électrique. Lei Jun, fondateur de Xiaomi, réalise l’une des plus fortes progressions. En élargissant les activités de son groupe des smartphones à l’automobile électrique, il porte sa fortune à environ 45,5 milliards de dollars. Cette évolution lui permet de rejoindre le Top 5, alors qu’il n’y figurait plus depuis 2019.

Le secteur est également représenté par Robin Zeng, fondateur du fabricant de batteries CATL, installé en quatrième position. Cette présence dans le Top 5 montre le rôle important que joue la transition vers la mobilité électrique dans la création de richesses en Chine.

Au total, la Chine compte 1 021 personnes disposant d’un patrimoine supérieur au milliard de dollars et 1 434 détenant plus de 5 milliards de yuans. Ces fortunes cumulées représentent environ 4 200 milliards de dollars. Cette concentration de richesse témoigne de la transformation économique du pays et de la capacité de ses entrepreneurs à se positionner sur des marchés technologiques majeurs. Les prochaines années diront si ce mouvement se maintient ou si la hiérarchie des fortunes chinoises continue d’évoluer au rythme des innovations industrielles.