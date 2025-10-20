Fortunes : un milliardaire s'associe à Google et va investir 15 milliards dans un centre de données

En Inde, le groupe Adani Enterprises dirigé par Gautam Adani, connu pour avoir été accusé d’avoir versé environ 250 millions de dollars de pots-de-vin par la justice des États-Unis, vient d’annoncer s’être associé avec Alphabet, la maison mère de Google. Cette connexion devrait permettre au géant indien d’investir massivement dans l’IA.

En effet, Adani Entreprises et Alphabet devrait investir pas moins de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans l’Andhra Pradesh, dans le sud-est indien. Cet investissement massif permettra la création et le développement, ensuite, d’un vaste centre de données dont la capacité pourrait atteindre le gigawatt.

Adani annonce un investissement de 15 milliards de dollars

Ce projet, porté par AdaniConneX, une coentreprise entre Adani et l’opérateur de centres de données EdgeConneX, marque une étape clé dans la transformation numérique de l’Inde. De quoi positionner le sous-continent à la pointe de la technologie, au sein des acteurs internationaux qui comptent le plus. C’est aussi une formidable vitrine, afin d’attirer les IDE (investissements directs étrangers).

Concrètement, cet investissement permettra le développement d’un grande centre IA intégrant un réseau de câbles sous-marins pour une connectivité optimale et des infrastructures d’énergie renouvelable pour alimenter l’installation. Devraient aussi être développés, des lignes de transmission ainsi que des systèmes de stockage d’énergie, pour que le projet de centre IA soit le plus autonome possible. Un vrai défi, quand on sait à quel point les calculs IA consomment de l’eau et de l’électricité.

L’Inde attire les investisseurs internationaux

Ce nouveau projet n’est pas le seul en Inde. En effet, il y a quelques jours, Reliance Jio, l’entreprise de Mukash Ambani, homme le plus riche d’Inde avec ses 102 milliards de dollars en portefeuille, a annoncé sa volonté de développer un centre similaire, mais dans le Gujarat. Ce projet se fera, là encore, en collaboration avec Alphabet, mais aussi Meta, qui confirme son attrait pour l’intelligence artificielle et surtout, pour l’Inde, qui attire de plus en plus les investisseurs internationaux.