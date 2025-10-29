France : une policière agressée sexuellement dans le métro

Une agente de police se rendant à son service a été prise pour cible lundi soir dans le métro de Lille selon Actu17. L’homme soupçonné de l’avoir importunée de manière sexuelle a été arrêté peu après, alors qu’il portait sur lui un couteau de grande taille.

Attouchements dans le métro

La policière réserviste, qui se rendait au commissariat central, se trouvait à bord d’un métro lorsque l’homme s’est installé à côté d’elle. Il aurait posé plusieurs fois ses mains sur son corps. Préférant mettre fin à tout contact, elle a changé de place puis a quitté le train pour se rendre directement auprès de ses collègues afin de signaler les faits.

Les services de sécurité du réseau de transport ont alors exploité les enregistrements des caméras installées dans le métro. Ces images ont rapidement permis de repérer la personne recherchée à l’extérieur du réseau.

Arrestation d’un homme armé

Le suspect a ensuite été localisé en début de soirée dans un quartier proche. Au moment de son interpellation, il aurait essayé de prendre en main un couteau d’une vingtaine de centimètres. Les policiers l’ont neutralisé et conduit en garde à vue. Il ne disposait d’aucun papier permettant d’indiquer son identité.

La policière a officiellement porté plainte, et les enquêteurs sont désormais chargés de rassembler tous les éléments nécessaires pour caractériser les faits et déterminer la situation administrative et personnelle du mis en cause.