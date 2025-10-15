Frappes russes sur un convoi de l’ONU en Ukraine : les derniers détails

Un convoi humanitaire des Nations unies a été visé dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine. L’attaque n’a pas causé de blessés, mais elle a endommagé plusieurs véhicules transportant de l’aide destinée aux civils. L’incident, survenu dans une zone régulièrement touchée par les combats, a suscité des réactions de prudence et d’inquiétude concernant la sécurité des opérations humanitaires.

Des véhicules humanitaires endommagés

Selon les autorités régionales, quatre véhicules identifiés comme appartenant à l’ONU circulaient vers des zones isolées lorsqu’ils ont été atteints par des tirs combinant drones et artillerie. L’un des camions a été détruit par les flammes et un autre a subi d’importants dégâts matériels. Des responsables locaux ont indiqué que le convoi transportait plusieurs tonnes de produits de première nécessité destinés à la population.

Le coordinateur humanitaire des Nations unies pour l’Ukraine, Matthias Schmale, a rappelé que les équipes d’aide sont protégées par les conventions internationales et ne devraient pas être exposées aux combats. L’organisation a annoncé qu’elle évaluait les conditions de sécurité avant de reprendre les livraisons dans la région.

Une intensification des risques pour les missions civiles

Cet événement intervient alors que plusieurs zones du pays font face à une recrudescence des frappes. Des infrastructures énergétiques et ferroviaires ont récemment été touchées à Kyiv, Kharkiv et dans d’autres villes, entraînant des coupures d’électricité et des difficultés de transport. Dans le nord-est, des évacuations sont en cours autour de Kupiansk, tandis que de nouvelles unités ukrainiennes sont mobilisées pour renforcer la défense contre les attaques de drones.

La situation humanitaire demeure tendue, notamment dans le sud, où l’acheminement de l’aide est rendu difficile par la dégradation des routes et l’instabilité des lignes de front. Malgré ces contraintes, les convois continuent d’opérer pour répondre aux besoins croissants des populations civiles.