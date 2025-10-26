Fusillade à Lincoln University : la fête du homecoming vire au drame

La célébration du homecoming à Lincoln University, en Pennsylvanie, a été marquée ce samedi par une fusillade meurtrière. Un événement festif s’est transformé en scène de panique lorsque des coups de feu ont éclaté devant le bâtiment International Cultural Center du campus, peu après 21 h 30. Selon les autorités, une personne a perdu la vie et six autres ont été blessées. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la tragédie.

Une soirée de retrouvailles interrompue

Les étudiants et anciens de l’université s’étaient rassemblés pour les traditionnelles festivités du homecoming, moment phare de la vie universitaire américaine. La soirée a brusquement basculé lorsque plusieurs coups de feu ont retenti, provoquant la fuite des participants et un confinement immédiat du campus.

Les services du procureur du comté de Chester indiquent qu’une personne a été interpellée pour port d’arme, sans certitude qu’il s’agisse du ou des tireurs. Les autorités privilégient l’hypothèse d’un incident isolé, sans menace active persistante.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a exprimé son soutien à la communauté universitaire, saluant l’intervention rapide des forces de l’ordre. L’établissement a annoncé la mise en place d’un accompagnement psychologique pour les étudiants et le personnel affectés.

Les États-Unis face à la répétition des drames armés

Les fusillades sur les campus américains ne sont pas rares. Ces dernières années, plusieurs universités ont été endeuillées par des violences similaires, alimentant un débat récurrent sur l’accès aux armes à feu. Selon les données du Gun Violence Archive, les États-Unis enregistrent chaque année plusieurs centaines d’incidents impliquant des armes dans des établissements scolaires ou universitaires.

Lincoln University, fondée en 1854 et historiquement fréquentée par la communauté afro-américaine, rejoint désormais la longue liste des institutions frappées par ce type de tragédie. Pour de nombreux étudiants, ce drame suscite un sentiment de peur et d’incompréhension face à une violence devenue presque banale dans la vie publique américaine.

Les enquêteurs poursuivent leur travail pour identifier les auteurs et les motivations de cette fusillade. En attendant, la communauté de Lincoln University tente de surmonter l’épreuve, partagée entre douleur et besoin de sécurité retrouvée.