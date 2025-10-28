Intelligence artificielle: les GAFAM licencient massivement

Les GAFAM se mettent à l’heure de l’IA (intelligence artificielle). En effet, il y a quelques jours, Microsoft annonçant un plan de 15.000 suppressions de poste à travers le monde, à cause de l’intelligence artificielle. Une annonce suivie, plus tard, par Meta, qui confirmait le départ de 600 membres de son équipe dédiée au développement des nouvelles technologies.

Après ces deux géants de la tech’, c’est au tour d’Amazon de suivre le mouvement. Le géant américain a confirmé sa volonté de supprimer… 30.000 postes environ, à l’échelle mondiale. Les employés de rôles administratifs ou stratégiques comme les Ressources Humaines, etc, sont les premiers concernés.

30.000 licenciements chez Amazon

Ces suppressions de postes représentent quasiment 10% de l’ensemble des salariés officiant dans les fonctions de bureau. 350.000 personnes occupent ce type de fonction chez Amazon, qui emploi au total presque 1.5 million d’individus à travers le monde. Une information qui n’a pas été officiellement commentée par la direction.

Cette opération de licenciement massif s’inscrit dans un contexte de maîtrise budgétaire. En outre, Amazon investit massivement dans les technologies d’intelligence artificielle, générative notamment, impliquant une diminution des besoins humains. Mais des facteurs externes sont aussi à prendre en compte, comme :

l’inflation persistante à travers le monde,

un marché de l’emploi de plus en plus compétitif,

des tensions commerciales internationales, qui impliquent de la prudence dans les investissements.

Les postes seront remplacés par l’IA

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon annonce un tel plan de licenciements. Il y a quelques années, entre 2022 et 2023, le géant américain s’était séparé de 27.000 personnes. Les analystes estiment d’ailleurs que ces emplois ne seront jamais remplacés. Le déploiement de l’IA dans les bureaux et les entrepôts pourrait éviter d’avoir à recourir aux services de 160.000 personnes d’ici à l’année 2027. De quoi réaliser d’importantes économies pour le géant américain.