Israël: Trump avertit ouvertement Netanyahou, une première

Donald Trump tape du poing sur la table. En effet, alors que le cessez-le-feu à Gaza est des plus bancales, le président américain a tenu à mettre en garde. Ce dernier a prévenu Israël qu’en cas d’annexion de la Cisjordanie, le gouvernement Netanyahou perdrait, immédiatement, tout soutient des États-Unis.

C’est effectivement ce que le chef de l’État a laissé entendre à l’occasion d’un entretien accordé au Time, influent magazine américain. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu, marqué par des avancées législatives à la Knesset, le Parlement israélien, qui a adopté, en première lecture, un texte qui fait parler.

25 voix pour, Trump gronde

En effet, ce projet de loi prévoit l’annexion des colonies juives, qui se trouvent en Cisjordanie occupée. Ce texte, discuté et disputé, a d’ailleurs été adopté à une très courte majorité. En effet, il a recueilli 25 voix pour, contre 24 voix contre. Ce texte devra encore franchir trois lectures supplémentaires pour être promulgué.

Mais déjà, les USA sont montés au créneau. Présent en Israël, le vice-président américain J.D. Vance a fustigé ce texte, le qualifiant d’offense. Le président Trump lui, s’est contenté d’affirmer que non, cette annexion n’aurait tout simplement pas lieu, assurant qu’Israël ferait ensuite face à de terribles conséquences pouvant impacter les relations bilatérales.

Quelle décision prendra le gouvernement Netanyahou ?

Quid de la position du clan Netanyahou ? Pour le moment, le Premier ministre israélien n’a tout simplement pas réagi aux propos de l’administration américain. Cependant, ce nouveau bras de fer diplomatique démontre que le gouvernement Trump ne laissera pas son allié israélien tout faire dans la région. D’ailleurs, le président Trump s’est engagé, auprès des autres pays arabes de la région, que cette annexion n’aura pas lieu. Une promesse qu’il entend visiblement tenir auprès de ses autres partenaires dans cette région du globe.