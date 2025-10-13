Les USA ont expulsé 3581 citoyens de ce pays en 2025

Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration illégale, l’une de ses priorités. Il a d’ailleurs été élu sur la promesse de renvoyer tous les migrants illégaux du sol américain, dans l’idée de privilégier les intérêts des citoyens américains, avant ceux des autres.

Les autorités américaines, par le biais de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), accélèrent sur les contrôles ainsi que les renvois. Les personnes en situation irrégulière de même que celles qui sont directement impliquées dans des activités d’ordre criminelles sont les premières concernées.

3.581 personnes renvoyées en République dominicaine

Cette promesse, axée sur la sécurité nationale et la protection économique, a conduit à une politique d’expulsion rigoureuse. Aucun pays n’est épargné, même si certains sont plus touchés que d’autres. C’est le cas de la République dominicaine. En effet, selon les premiers chiffres, 3.581 personnes originaires de cette île y ont été renvoyées depuis le mois de janvier 2025.

Selon les données fournies par l’ICE, 68% de ces individus sont concernés par un renvoi pour statut migratoire irrégulier. Agression, ventes de produits stupéfiantes, mais aussi actes de violence ou port d’arme illégal ainsi qu’homicides et délits sexuels sont d’autres des raisons permettant à l’administration américaine de justifier sa décision de renvoyer ces individus.

Sur place, les autorité s’organisent

Sur place, les individus renvoyés sont accueillis à Haina, dans un centre de prise en charge dédié. Leur identité est donc vérifiée avant que d’éventuels soient apportés. Les individus qui n’ont aucun antécédents judiciaires dans le pays sont remis à leurs familles. Les autres, en revanche, sont directement renvoyés auprès des autorités pour qu’une décision soit prise quant à leur sort et qu’un suivi soit mis en place, si la décision de les remettre en liberté est finalement prise. Une situation inattendue pour les autorités, qui impliquent une nouvelle organisation, notamment du point de vue judiciaire, mais nécessaire face au caractère inflexible de la politique américaine.