Mali : les USA demandent à leurs citoyens de quitter le pays, voici pourquoi

L’ambassade des États-Unis au Mali a lancé ce mardi 28 octobre un avertissement à ses ressortissants, leur conseillant de quitter le territoire dès que possible. Cette recommandation survient alors que la situation dans le pays demeure fragile et que plusieurs facteurs perturbent la vie quotidienne et la sécurité des habitants.

Les obstacles à la vie quotidienne et à la sécurité

Depuis début septembre, des groupes armés ont interrompu l’acheminement du carburant vers le Mali, bloquant notamment les camions-citernes en provenance des pays comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Cette restriction a entraîné une pénurie d’essence et de diesel qui complique la circulation des taxis et des bus, ralentit les livraisons de nourriture et de médicaments, et perturbe le fonctionnement des hôpitaux. Le gouvernement a suspendu les cours, privant des milliers d’élèves de leurs activités scolaires.

En même temps, les combats fréquents entre les forces maliennes et les groupes armés aux abords de la capitale accentuent l’instabilité et augmentent les risques pour les habitants. La combinaison de ces crises perturbe la vie quotidienne et restreint l’accès aux ressources essentielles. Les déplacements deviennent difficiles, les transports sont interrompus, et les habitants peinent à mener leurs activités normales en toute sécurité.

Mesures de sécurité pour les ressortissants américains

Dans ces conditions, l’ambassade des États-Unis au Mali incite vivement ses ressortissants à quitter le Mali dès que possible en empruntant les vols commerciaux disponibles à l’aéroport de Bamako. Ceux qui décideraient de rester sont invités à identifier des lieux sûrs pour se protéger et à se préparer à faire face à des situations d’urgence prolongées. L’alerte insiste sur le fait que la combinaison des pénuries de carburant, des fermetures d’écoles et de l’activité des groupes armés constitue une menace immédiate et tangible pour la sécurité.

L’appel de l’ambassade met l’accent sur l’urgence de la situation et la nécessité pour chaque ressortissant de prendre des mesures rapides pour assurer sa sécurité. Selon le communiqué, prendre des mesures rapidement est présenté comme la meilleure façon de protéger sa sécurité dans des conditions imprévisibles.