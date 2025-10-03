Maroc : Une compagnie américaine mise sur l’expansion du trafic aérien

Le Maroc renforce ses liens avec les USA dans le transport aérien. Dans quelques jours, la ligne Marrakech – New York opérée par United Airlines passera de trois à quatre vols hebdomadaires, avec la possibilité d’un vol quotidien pendant les périodes de forte demande. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé en mars 2024 entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie américaine. L’enjeu clé est de doubler le trafic aéroportuaire marocain et d’attirer 26 millions de touristes d’ici 2030.

Expansion des liaisons aériennes avec les USA

La décision d’augmenter les vols vers New York reflète un repositionnement stratégique du Maroc sur la carte internationale du transport aérien. Les passagers partant du pays auront désormais des options vers près de 80 destinations aux USA, offrant une continuité dans la connectivité transatlantique. Les médias locaux indiquent que la compagnie pourrait adapter sa fréquence selon la demande saisonnière, notamment pendant les fêtes de fin d’année. Cette démarche permet également au Maroc de renforcer sa visibilité auprès des voyageurs américains et de soutenir les ambitions touristiques nationales.

Un secteur aérien dynamique

Le secteur aérien marocain a connu un essor notable au cours des deux dernières décennies. La Royal Air Maroc (RAM), compagnie nationale, a progressivement étendu son réseau international, couvrant l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques. Le développement du transport aérien s’accompagne de politiques publiques visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires et à faciliter l’accès aux marchés internationaux.

La régulation marocaine, appuyée par des accords bilatéraux et multilatéraux, favorise la croissance du trafic tout en soutenant la sécurité et la qualité des services. Cette dynamique a permis à Rabat de se positionner comme une plateforme aérienne régionale majeure, complémentaire aux initiatives de compagnies étrangères telles que United Airlines. L’augmentation des fréquences de la ligne Marrakech – New York confirme la volonté du Maroc de développer ses échanges touristiques et économiques avec les États-Unis, tout en consolidant son rôle dans le transport aérien international.