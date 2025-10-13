Naturalisations au Canada : top 5 des pays africains qui dominent

Le Canada a su séduire au fil des années de nombreux Africains grâce à son environnement sûr, sa qualité de vie et ses systèmes éducatifs de qualité. Ses programmes d’immigration favorisent l’installation durable, et les grandes villes sont devenues des foyers dynamiques pour des communautés africaines actives et solidement implantées.

Le Nigeria en tête et le Maghreb bien représenté

Au premier semestre 2025, 26 286 Africains ont obtenu la citoyenneté canadienne, selon l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le Nigeria arrive largement en tête avec 6 831 naturalisations, soit environ un quart des nouveaux citoyens africains. Le Maroc suit avec 1 835, légèrement devant l’Algérie (1 831) et la Tunisie (1 538). L’Érythrée ferme ce top cinq avec 1 283 naturalisations, montrant l’intérêt croissant pour le Canada depuis l’Afrique de l’Est.

Le rapport souligne que la moitié des nouveaux Canadiens africains viennent de pays dont les communautés sont déjà présentes depuis plus de dix ans. Cela montre l’importance des réseaux existants qui facilitent l’intégration et encouragent la démarche de naturalisation.

Une migration guidée par la stabilité et les perspectives

Ces tendances traduisent plus qu’un simple changement de nationalité : elles reflètent un choix réfléchi pour un cadre de vie stable et des opportunités professionnelles concrètes. Les nouveaux citoyens africains bénéficient souvent du soutien de compatriotes déjà installés, ce qui simplifie l’adaptation et renforce l’enracinement.

La concentration des naturalisations dans certains pays démontre également l’effet catalyseur des diasporas : elles créent un effet boule de neige, où chaque arrivée facilite la suivante. Nigeria, Maroc, Algérie, Tunisie et Érythrée ne représentent pas seulement des chiffres, mais des communautés qui participent activement à la vie canadienne et à son tissu social.

Top 5 des pays africains naturalisés au Canada en 2025 selon l’IRCC