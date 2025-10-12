Nigeria vs Bénin : les Super Eagles retardés par un incident aérien

À quelques jours du choc attendu entre le Nigeria et le Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, un imprévu a retardé la préparation des Super Eagles. L’équipe nigériane, en pleine dynamique de qualification, devait regagner son pays après son déplacement en Afrique du Sud afin de finaliser les derniers réglages avant le match décisif de mardi. Mais le voyage de retour a tourné court lorsque l’avion qui transportait la délégation a connu une panne, obligeant l’équipage à faire demi-tour en urgence. Un incident technique, qui a retardé l’arrivée des joueurs à Uyo.

Un retour perturbé par une panne en plein ciel

L’avion de la compagnie ValueJet Airline, qui transportait les joueurs, a dû effectuer un retour d’urgence à Luanda, en Angola, après la fissure du pare-brise du cockpit peu après le décollage. Selon la Fédération nigériane de football (NFF), l’appareil avait déjà assuré un trajet la veille sans encombre, transportant une partie du staff technique. La situation a forcé l’équipage à interrompre le voyage pour des raisons de sécurité.

Un responsable de la NFF a précisé que la compagnie avait rapidement procédé aux vérifications techniques nécessaires avant de planifier une reprise du vol vers Uyo. Si aucun blessé n’a été signalé, l’incident a néanmoins provoqué un contretemps logistique pour les joueurs, déjà concentrés sur leur prochain affrontement crucial.

Un coup de frein avant un choc capital

La rencontre face au Bénin revêt une importance capitale pour les deux nations, engagées dans une lutte serrée pour la première place du groupe C, sésame vers la qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Pour le Nigeria, actuellement troisième du groupe, la victoire est impérative pour rester en course. Un faux pas compromettrait sérieusement leurs espoirs de qualification.

De leur côté, les Guépards du Bénin abordent le match avec l’ambition de consolider leur position de leader. Une victoire face à leur voisin géant du football africain scellerait quasiment leur billet pour le Mondial — une performance historique pour la sélection béninoise, jamais encore qualifiée pour cette compétition.