Oubliée lors d'une croisière de luxe, elle est retrouvée morte sur une île

Une croisière présentée comme un séjour paisible en Australie a abouti à un événement dramatique : une femme de 80 ans a été retrouvée sans vie sur l’île Lizard, au nord-est du pays, après avoir été laissée derrière lors d’une excursion.

Une randonnée qui tourne au drame

La passagère faisait partie d’un voyage de 60 jours à bord du Coral Adventurer. Au cours d’une sortie pédestre sur l’île, elle se serait éloignée du groupe avant que le navire poursuive sa route. Son absence aurait été remarquée plus tard, déclenchant un dispositif de recherche important dans la nuit, mobilisant des hélicoptères et des équipes de secours. Son corps a été découvert le dimanche matin. La police australienne parle d’un décès soudain sans élément suspect identifié à ce stade. Des vérifications sont en cours afin de comprendre comment cette passagère a pu rester seule sur cette réserve naturelle située sur la Grande Barrière de Corail.

Les croisières attirent un public varié, avec une présence importante de voyageurs retraités séduits par des séjours organisés, un encadrement complet et des itinéraires permettant de découvrir plusieurs destinations sans contraintes logistiques. Ces voyages sont souvent perçus comme une option accessible pour les personnes âgées qui souhaitent profiter de loisirs encadrés.

Réactions et enquête en cours

La compagnie Coral Expeditions a exprimé son soutien aux proches de la victime. Son directeur général a assuré que l’entreprise coopère pleinement avec les autorités chargées de l’enquête et a présenté ses condoléances. Un plaisancier se trouvant dans la zone a évoqué une ambiance tendue au moment des communications radio liées aux recherches, évoquant la tristesse ressentie par les équipages face à cet événement survenu dans un cadre habituellement associé à la détente.

Les autorités cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes ayant conduit à ce départ du groupe et à ce que personne ne se rende compte de son absence avant le retour au navire. Les conclusions pourraient apporter des éléments sur d’éventuelles adaptations des procédures lors d’excursions à terre proposées aux passagers. Ce voyage, prévu pour offrir une découverte de l’Océanie, s’est achevé par une issue que personne n’avait anticipée.