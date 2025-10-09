Pétrole: Poutine avertit les citoyens européens

C’est en février 2022 qu’a débuté le conflit en Ukraine. Celui-ci a, depuis, bouleversé le continent européen et l’ensemble des dynamiques géopolitiques. La Russie, au cœur de ce conflit, fait désormais face à de plus en plus de critiques de la part des européens et des américains, pour qu’un geste soit fait afin que ce conflit arrive à son terme.

Récemment, les européens ont d’ailleurs confirmé leur volonté de bloquer absolument toutes les exportations de pétrole et gaz russe sur son sol. L’idée est de frapper économiquement le pays, pour qu’il ne puisse générer de cette qui seront réinvesties dans cette guerre meurtrière.

Des équilibres particulièrement fragiles

Pour le moment, la Russie parvient à “contourner” les sanctions européennes, en commerçant notamment avec l’Inde et la Chine qui, parfois, peuvent ensuite envoyer du pétrole russe en Europe. Mais Bruxelles souhaitent accentuer la pression et se montrer plus ferme encore afin d’asphyxier la Fédération de Russie, économiquement parlant.

Des pressions qui trouvent écho du côté du Kremlin. Il y a peu, le président Poutine est d’ailleurs monté au créneau, affirmant que la moindre tentative d’entraver et de bloquer l’envoi de pétrole russe en Europe (tout du moins, de manière définitive) aurait pour conséquence de faire exploser les prix. Ce sont les consommateurs qui seraient donc les premiers touchés.

Un baril à plus de 100 dollars ?

Le président russe affirme en ce sens que le prix du baril pourrait dépasser les 100 dollars et qu’aucune économie, même européenne, ne sera en capacité de survivre. Mais quel crédit donner à ces affirmations ? La question peut se poser puisque chacun défend ses intérêts. D’un côté, Bruxelles souhaite accentuer la pression sur une Russie en difficulté économique pour la forcer à plier le genou et à mettre un terme au conflit en Ukraine. De l’autre, le Kremlin utilise ses propres arguments et son propre narratif pour alimenter ses recettes et capacités militaires.