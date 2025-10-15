Présidentielle au Bénin : cap sur la validation des candidatures

La phase du dépôt des candidatures pour la présidentielle d’avril 2026 est désormais close. Place à présent à l’examen approfondi des dossiers et aux différentes étapes qui mèneront à la publication des listes officielle et définitive des duos en lice.

Conformément aux dispositions du Code électoral modifié, les duos ayant déposé leurs dossiers disposent d’un délai de 72 heures à compter de la notification de la Céna pour compléter les pièces manquantes. Cette étape, prévue à l’article 41 nouveau de la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, marque la dernière ligne droite avant l’étude de fond des candidatures. La Commission électorale nationale autonome (Céna) a déjà procédé à la vérification formelle des dossiers reçus et adressé ses observations aux concernés.

Une fois cette phase achevée, l’institution disposera de huit (08) jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures enregistrées. Le calendrier électoral prévoit la publication de la liste provisoire des duos retenus pour le 26 octobre 2025, tandis que la liste définitive sera rendue publique le 31 octobre 2025. Ces deux étapes seront déterminantes avant l’ouverture de la campagne électorale, qui marquera officiellement le lancement de la course à la Marina. La clôture du dépôt des dossiers est intervenue dans la soirée du mardi 14 octobre 2025, à minuit.

Cinq duos ont finalement été enregistrés par la Céna. Il s’agit du ticket de la mouvance présidentielle Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, du duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou pour la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), du duo du parti Les Démocrates, Renaud Agbodjo – Bonaventure Jude Lodjou, ainsi que du duo Élisabeth Agbossaga – Boni Néto Gansaré. À ceux-là s’ajoute le tandem indépendant Prince Anatole Ouinsavi – Agathe Bello, dont la démarche atypique a retenu l’attention. Ces candidatures, désormais entre les mains de la Céna, ouvriront la voie à la phase décisive d’examen et de validation, point de départ du processus électoral qui conduira les électeurs béninois aux urnes en avril 2026.