Présidentielle au Bénin : Houndété supplie Sodjinou de remettre son parrainage `

Le premier vice-président du parti Les Démocrates, Éric Louis Houndété, a adressé ce mercredi 14 octobre 2025 une lettre ouverte à son collègue député Michel Sodjinou. Dans ce courrier, il lui demande de reprendre contact et de remettre au parti la fiche de parrainage dans le cadre de la présidentielle d’avril 2026.

Depuis plusieurs jours, la question du retrait du parrainage par Michel Sodjinou suscite des tensions au sein de la formation d’opposition. Éric Houndété indique dans sa lettre être resté sans nouvelles de son « frère et ami » depuis deux semaines, malgré de multiples tentatives de contact. Il affirme s’être rendu à deux reprises au domicile du député, accompagné notamment des personnalités du parti comme le ministre Akadiri, le président Lodjou, Me Fade et d’autres membres du bureau.

Revenant sur le contexte, le député rappelle que Michel Sodjinou avait exprimé dès le 2 septembre 2025 ses réserves quant au processus de désignation du candidat du parti. Selon Éric Houndété, c’est à sa demande que son collègue avait finalement accepté de déposer son parrainage à la Céna. « Je te remercie de m’avoir écouté », écrit-il, tout en reconnaissant aujourd’hui que le refus actuel de Michel Sodjinou de lui parler traduit une volonté d’éviter d’être à nouveau convaincu de remettre le parrainage.

Tout en rappelant que les parrainages ont été obtenus au nom du parti, Éric Houndété concède à son collègue « le droit d’exercer sa liberté et de parrainer qui il veut ». Il insiste toutefois sur la responsabilité collective des élus de Les Démocrates vis-à-vis de la Nation et de la démocratie béninoise. Le député évoque aussi les liens personnels qui l’unissent à Michel Sodjinou, soulignant une amitié de longue date et des combats politiques partagés. Il admet l’existence de frustrations internes et de désaccords entre certains cadres du parti, mais invite à les « transcender dans l’intérêt du Bénin ».

Dans sa conclusion, Éric Houndété adopte un ton conciliant et lance un appel solennel à son collègue : « Je viens très humblement me mettre à tes genoux pour te supplier de remettre le parrainage au parti. » Un message qui se veut à la fois politique et fraternel, dans un contexte où l’unité au sein de Les Démocrates apparaît comme un enjeu crucial à l’approche de la présidentielle de 2026. Rappelons que la fiche de parrainage se trouvant chez Thomas Boni Yayi a été invalidée par la CENA. Le député aurait retiré une nouvelle fiche ce mardi.