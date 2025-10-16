Présidentielle au Bénin : Le député Sodjinou justifie son acte

Après plusieurs jours de silence, le député Michel François Oloutoyé Sodjinou, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription électorale du parti Les Démocrates (LD), s’est exprimé dans une longue déclaration rendue publique ce jeudi 16 octobre 2025. Dans un texte dense et argumenté, l’élu justifie sa position dans la crise interne que traverse sa formation politique et met en garde contre une perte de repères démocratiques au sein du parti fondé par l’ancien président Boni Yayi.

Michel Sodjinou dit prendre la parole « par devoir envers l’histoire » et pour « la survie politique » du parti Les Démocrates. Il y dénonce un mode de gouvernance interne qu’il juge fermé, centralisé et contraire aux valeurs fondatrices du parti. Selon lui, depuis le congrès de Parakou en 2023, Les Démocrates auraient progressivement glissé vers une gestion dominée par un cercle restreint, où les décisions se prennent « dans l’ombre, sans consultation, sans transparence ».

L’élu affirme que les principes d’ouverture et de justice qui ont présidé à la création du parti ont été étouffés. Il évoque notamment des discours « à la limite du régionalisme » et des pratiques de marginalisation de certains cadres, qu’il assimile à « une dérive d’un autre âge ».

Un parallèle avec les précédentes crises politiques

Dans sa déclaration, Michel Sodjinou établit un parallèle entre la situation actuelle du parti et les tensions vécues sous les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), à l’époque du président Boni Yayi. Il estime que le même schéma de « décisions imposées d’en haut » se répète, citant les choix de Lionel Zinsou en 2016 et de Reckya Madougou en 2021 comme précédents d’une démocratie interne défaillante.

Pour la présidentielle d’avril 2026, le député dénonce un processus de désignation du candidat qu’il juge « verrouillé » et déjà orienté. Selon lui, le nom de Renaud Agbodjo serait connu d’avance, malgré les travaux inachevés de la commission de désignation. Il critique également la pratique de la signature « à blanc » des fiches de parrainage imposée aux députés, estimant que cette méthode « remplace la collégialité par l’obéissance ».

Un appel à la responsabilité et à la reconstruction

Michel Sodjinou dit ne pas reconnaître le processus de désignation du duo présidentiel et se refuse à en être « complice ». Pour autant, il affirme rester fidèle au parti et à ses idéaux. « Ce n’est pas un geste de rupture, c’est un acte de fidélité », écrit-il, tout en appelant à une refondation du parti sur les bases de la démocratie, du dialogue et du respect mutuel.

L’élu conclut en lançant un appel à la jeunesse et aux militants à « ne pas céder au découragement », promettant de continuer à défendre les valeurs de vérité et de justice au sein du parti.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions internes, marqué par la polémique autour du retrait du parrainage de Michel Sodjinou. La Commission électorale nationale autonome (Céna) a d’ailleurs invalidé son parrainage, celui-ci étant toujours en possession du président du parti Les Démocrates. Cette situation complique davantage la position de la formation d’opposition à quelques mois de la présidentielle d’avril 2026.