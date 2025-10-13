Présidentielle-Bénin : un député LD réclame le retrait de son parrainage

Coup de théâtre au sein du parti d’opposition Les Démocrates. Selon le quotidien Le Matinal, le député Lambert Sodji aurait, par exploit d’huissier, adressé une requête officielle au président de son parti, Boni Yayi, pour obtenir la restitution de son formulaire de parrainage. Ce document, qu’il avait signé pour soutenir le duo présidentiel désigné par sa formation politique, aurait été retiré de force dès son dépôt à la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Si la demande du député venait à être validée, le parti Les Démocrates se retrouverait dans une position critique. Avec 28 élus à l’Assemblée nationale, la formation d’opposition dispose en effet du nombre exact de parrains requis par le Code électoral pour présenter un duo de candidats à la présidentielle d’avril 2026. Le retrait d’un seul parrain ferait donc chuter ce fragile équilibre et compromettrait la participation du parti au scrutin. La démarche de Lambert Sodji, désormais publique, fragilise davantage l’unité du principal parti d’opposition, déjà soumis à une forte pression interne pour boucler son dossier avant la clôture définitive du dépôt des candidatures.