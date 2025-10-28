Réchauffement climatique : Bill Gates fait une déclaration polémique

Bill Gates, figure influente de l’innovation technologique et de la philanthropie mondiale, a fait réagir après la publication d’un texte sur son site internet consacré au changement climatique. Sa manière de hiérarchiser les priorités suscite de nombreuses réactions, notamment à l’approche de la COP30 au Brésil.

Une prise de parole qui interpelle

Bill Gates critique une vision qu’il considère alarmiste du climat selon laquelle la hausse des températures conduirait à l’effondrement de la civilisation. Il estime que les preuves de bouleversements existent, avec des vagues de chaleur et des tempêtes plus fréquentes, mais il juge que l’idée d’une disparition de l’humanité n’est pas fondée. Il avance que les populations pourront continuer à vivre dans la majorité des régions du monde, sous réserve de politiques adaptées et d’un soutien massif à l’innovation.

Selon lui, un excès d’attention porté aux objectifs immédiats de réduction des émissions tend à détourner des ressources de mesures qui amélioreraient directement la vie des personnes les plus fragiles. Bill Gates appelle à concentrer les efforts sur le bien-être humain, notamment en matière de santé et de développement, car il considère que pauvreté et maladies représentent encore les risques les plus importants pour de nombreuses communautés.

Il affirme que chaque fraction de degré évitée reste bénéfique, tout en défendant une stratégie combinant neutralité carbone et progrès social. Conscient des critiques sur son empreinte carbone personnelle, il explique compenser ses émissions par des crédits jugés “crédibles”. Il insiste également sur l’importance de soutenir les technologies permettant une énergie propre, en rappelant avoir investi depuis plus de vingt ans dans des projets climatiques et créé Breakthrough Energy pour accélérer l’innovation.

Pour Gates, la COP30 représente une opportunité de vérifier comment sont orientés les financements destinés aux pays vulnérables. Il considère que certaines actions affichées comme climatiques ne répondent pas suffisamment aux besoins les plus urgents : l’agriculture dans les zones exposées ou encore les programmes de santé essentiels pourraient être insuffisamment soutenus. Il encourage à s’appuyer sur des données mesurables afin de s’assurer que chaque dollar dépensé produise l’impact social le plus fort.

Une position liée à son engagement élargi

Après avoir quitté la direction de Microsoft, Bill Gates s’est engagé dans divers secteurs, en finançant des projets autour de la santé, de l’alimentation ou de l’accès à l’énergie. Ce repositionnement l’a conduit à défendre l’idée que les défis mondiaux doivent être traités ensemble, et non isolément. Ses prises de parole récentes reprennent cette logique, en reliant réchauffement climatique, lutte contre la pauvreté et sécurité sanitaire.

La publication de Bill Gates alimente un débat central : comment répartir les efforts pour limiter les effets du changement climatique tout en soutenant des populations confrontées à d’autres urgences vitales ? Les discussions à venir diront comment cette vision sera accueillie sur la scène internationale.