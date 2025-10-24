Rencontre Talon – Yayi au Bénin : Ce qu’il faut retenir

Le chef de l’État Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi se sont rencontrés, ce vendredi 24 octobre 2025, à Cotonou. Annoncé la veille par l’ancien président dans un communiqué relayé par Guy Dossou Mitokpè, le tête-à-tête entre les deux hommes a bien eu lieu, mais rien n’a filtré de leurs échanges. Aucune déclaration officielle, ni communiqué conjoint, n’a été rendu public à l’issue de la rencontre. Ce silence soigneusement gardé alimente interrogations et spéculations sur la teneur des discussions, dans un contexte politique particulièrement tendu.

Ce nouveau dialogue entre Talon et Yayi intervient alors que le climat politique s’est de nouveau crispé autour de la présidentielle de 2026. Le parti Les Démocrates, dont Thomas Boni Yayi est le président, a vu la candidature de son duo rejetée par la Commission électorale nationale autonome (CENA). La Cour constitutionnelle, saisie pour contester la décision de la justice relative au député Michel Sodjinou, s’est par ailleurs déclarée incompétente. L’autre situation est la convocation du duo candidat ainsi que de l’ancien président par la Police Judiciaire.

C’est dans ce contexte de blocage institutionnel et de tensions latentes que l’ancien chef de l’État a sollicité un échange direct avec son successeur, présenté comme un dialogue républicain visant à favoriser l’apaisement. Si l’objectif affiché était de « trouver des voies de concertation », le mutisme observé à la sortie de la rencontre laisse le champ libre à toutes les interprétations. En attendant d’éventuelles clarifications, l’opinion publique reste suspendue à ce silence diplomatique, perçu à la fois comme un signe de prudence et de réserve.