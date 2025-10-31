Révision de la Constitution au Bénin : Assan Seibou explique son initiative

La question de la révision de la Constitution refait surface au Parlement. Les présidents des groupes parlementaires Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR), Aké Natondé et Assan Séïbou, ont conjointement déposé une proposition de loi constitutionnelle visant la création d’un Sénat au Bénin.

Selon les auteurs de l’initiative, ce projet entend combler un vide institutionnel persistant. Le député Assan Séïbou, président du groupe parlementaire BR, a expliqué au micro de Bip Radio que cette chambre haute viendrait formaliser un rôle déjà assumé, de manière informelle, par les anciens dirigeants du pays.

« Il y a quelque chose qui manquait dans le dispositif institutionnel du pays, qui fait que certaines questions sont réglées comme arrangement… Chaque fois qu’il y a une situation, nous faisons appel à nos anciens chefs d’État, à nos anciens responsables d’institution, personnes-ressources d’expérience. Il faut trouver un creuset où ils peuvent se retrouver tous. Et ça s’appelle le Sénat », a-t-il déclaré.

Pour le député, la mise en place d’un tel organe permettrait de structurer la contribution des anciens responsables politiques et institutionnels à la vie publique. « Nous ne pouvons pas terminer cette législature sans oser demander la révision de la Constitution pour que cet organe-là apparaisse », a-t-il ajouté.