Rivalités au Maghreb : une nouvelle accusation d'appropriation culturelle

Le Maroc et l’Algérie voient une nouvelle polémique naître autour de leurs héritages culturels. Cette fois, c’est le zellige, mosaïque caractéristique des palais marocains, qui déclenche un débat à l’échelle internationale. L’affaire soulève la question de l’authenticité des traditions et de la légitimité des revendications de chaque pays.

Le zellige en jeu

À l’Exposition universelle « Expo 2025 » au Japon (13 avril au 13 octobre 2025), l’Algérie a décroché la médaille d’argent pour le design extérieur de son pavillon, décoré avec des mosaïques présentées sous le nom de « zellige algérien ». Selon l’histoire, ce savoir-faire est originaire du Maroc : il a vu le jour dans les écoles coraniques de Fès, s’est affiné dans les cours de Marrakech et de Meknès, et a atteint son summum sous les Mérinides aux XIIIe et XIVe siècles. Le qualifier d’héritage commun au Maghreb ou de création algérienne constitue pour le Maroc, une altération de l’histoire et rallume les tensions entre les deux pays.

Dans le passé, le caftan fassi a déjà été au centre de différends similaires : le Maroc a dû intervenir auprès de l’UNESCO après que l’Algérie ait présenté ce vêtement comme faisant partie de son patrimoine. Des spécialités culinaires comme le couscous, des formes musicales comme le raï, ou encore certains motifs architecturaux ont également été l’objet de rivalités. Chaque nation accuse l’autre d’appropriation, et des campagnes médiatiques ainsi que des démarches diplomatiques ont été mises en place pour affirmer leur droit sur ces symboles culturels.

Patrimoine et enjeux diplomatiques

Cette controverse dépasse le cadre de l’esthétique et touche aux relations diplomatiques entre les deux pays. Les échanges scientifiques et artistiques sont souvent retardés ou compliqués par la méfiance mutuelle, tandis que la reconnaissance internationale des traditions devient un outil stratégique pour affirmer l’identité nationale.

Pour le Maroc, cette affaire souligne la nécessité de protéger ses arts et son patrimoine immatériel par des démarches officielles auprès des instances internationales comme l’UNESCO. Pour l’Algérie, elle souligne l’importance d’utiliser des appellations précises pour éviter les interprétations erronées. Le zellige n’est plus simplement un élément décoratif : il incarne désormais la bataille pour la préservation de la mémoire et la fierté culturelle sur la scène mondiale.