Russie : la Corée du Nord annonce une nouvelle visite officielle

La diplomatie nord-coréenne reprend de l’élan. Pyongyang a fait savoir que sa cheffe de la diplomatie, Choe Son Hui, entreprendra prochainement un voyage officiel en Russie puis au Bélarus, rapporte Reuters. Ces déplacements, prévus à l’invitation des deux pays, traduisent la volonté du régime de Kim Jong-un d’entretenir des partenariats solides avec ses rares alliés. Une démarche qui montre une fois de plus la stratégie d’ouverture sélective de la Corée du Nord, au moment où les grandes puissances s’activent en Asie.

Moscou et Pyongyang, une relation cimentée par la guerre

L’alliance entre la Russie et la Corée du Nord s’est considérablement renforcée depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Isolé sur la scène internationale, le Kremlin s’est tourné vers Pyongyang pour trouver un soutien politique et, selon plusieurs experts, un partenaire en matière d’échanges militaires. En retour, la Corée du Nord a profité de cette proximité pour consolider son image d’acteur influent capable de défier les sanctions internationales. Les visites et communications entre les deux pays se sont multipliées, posant les bases d’un axe de coopération qui dépasse la simple solidarité politique.

Ce rapprochement s’explique aussi par les besoins réciproques des deux régimes. Moscou, affaibli par les restrictions économiques imposées par l’Occident, cherche à diversifier ses partenaires, tandis que Pyongyang y voit une opportunité d’obtenir des ressources, des technologies et un appui diplomatique précieux. Cette dynamique a transformé leur relation, autrefois limitée, en un véritable partenariat stratégique où chacun trouve un avantage dans l’adversité.

Une tournée qui défie les équilibres régionaux

L’annonce du voyage de Choe Son Hui survient alors que le président américain Donald Trump doit arriver en Corée du Sud pour participer au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec). Cette simultanéité ne semble pas anodine. En planifiant une tournée vers Moscou et Minsk au moment même où Washington renforce ses alliances régionales, Pyongyang envoie un message clair : la Corée du Nord entend peser dans le jeu diplomatique asiatique.

Ce déplacement s’insère dans une logique d’affirmation : montrer que le pays ne se laisse pas marginaliser par les grandes puissances et qu’il dispose encore de leviers d’influence. En misant sur ses relations avec la Russie et le Bélarus, le régime de Kim Jong-un tente d’équilibrer la pression occidentale par un réseau d’alliances capables de lui offrir une marge de manœuvre. À travers ces visites, la Corée du Nord cherche autant à consolider ses appuis qu’à rappeler au monde qu’elle demeure un acteur à part entière de la scène géopolitique eurasiatique.