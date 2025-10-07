Russie : le Royaume-Uni s’inquiète des manœuvres dans l’espace

Le chef du UK Space Command, le général Paul Tedman, a déclaré à la BBC que des satellites russes effectuent régulièrement des approches rapprochées et des tentatives de brouillage visant des appareils militaires britanniques. Selon lui, ces activités se produisent presque chaque semaine et constituent un défi croissant pour la sécurité orbitale.

Un nouvel enjeu stratégique pour Londres

L’espace n’est plus seulement un domaine scientifique ou commercial ; il est devenu un pilier de la défense nationale. Le Royaume-Uni a créé le UK Space Command en 2021 pour coordonner la protection de ses infrastructures orbitales, essentielles aux communications militaires et civiles.

Les déclarations de Paul Tedman interviennent alors que Londres investit davantage dans des technologies capables de détecter les menaces, notamment les attaques par laser ou le brouillage électronique.

Un acteur historique de l’exploration spatiale

La Russie conserve une expertise reconnue en matière spatiale. Héritière de l’URSS, elle a marqué l’histoire avec le lancement de Spoutnik en 1957 et le vol de Youri Gagarine en 1961. Si son industrie a perdu de l’élan au cours des dernières décennies en raison de difficultés économiques et d’une concurrence accrue, Moscou reste un acteur clé dans le secteur, notamment pour les capacités militaires et la surveillance orbitale.

Inquiétudes partagées en Europe

Les préoccupations britanniques ne sont pas isolées. L’Allemagne a signalé récemment que deux satellites utilisés par son armée avaient été suivis par des appareils russes. Plusieurs pays européens plaident pour renforcer la coopération au sein de l’OTAN afin de sécuriser les actifs spatiaux stratégiques.

Des enjeux qui dépassent le cadre militaire

Ces tensions montrent la fragilité d’un environnement spatial où la multiplication des acteurs accroît les risques d’incident. Les infrastructures orbitales soutiennent des activités civiles vitales : navigation, météorologie ou encore communications internationales. Les experts soulignent la nécessité de faire évoluer les accords internationaux pour éviter une escalade qui mettrait en péril l’ensemble du secteur spatial.