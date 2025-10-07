Russie - Ukraine : les satellites chinois pointés du doigt

La guerre en Ukraine se jouerait-elle désormais aussi au-dessus des nuages? L’Ukraine affirme que la Russie bénéficierait d’une aide précieuse venue de l’espace : des images satellites fournies par la Chine, qui permettraient à Moscou de mieux cibler ses frappes de missiles comme le rapporte nos confrères de The Guardian. Une accusation qui place Pékin au centre des interrogations sur le rôle réel qu’elle joue dans ce conflit. Ces révélations n’ont pas laissé la Russie indifférente.

Pékin dans le viseur des accusations

Selon un responsable ukrainien du renseignement extérieur, des preuves existent d’une collaboration étroite entre Moscou et Pékin dans l’observation satellitaire. Les données recueillies seraient utilisées pour repérer des infrastructures stratégiques, y compris certaines appartenant à des investisseurs étrangers présents en Ukraine. En d’autres termes, l’espace serait devenu une nouvelle arène où s’élabore la stratégie militaire russe, avec le concours discret de la Chine.

Le Kremlin, de son côté, se veut catégorique : la Russie disposerait déjà de toutes les capacités nécessaires pour identifier ses cibles sans dépendre d’un autre pays. L’information a été rapportée par l’agence Reuters. Cette dénégation laisse toutefois en suspens une question essentielle : pourquoi l’Ukraine choisirait-elle de mettre en avant ce type d’accusation si elle n’avait pas accumulé d’indices tangibles ? Il n’est pas anodin que ces révélations surviennent alors que les bombardements russes continuent de viser non seulement des infrastructures militaires mais aussi des zones d’activité économique. La mention d’investisseurs étrangers, soulignée par Kiev, élargit la portée du problème.

Une coopération qui dépasse le champ militaire

Ce n’est pas la première fois que la Chine est soupçonnée de soutenir la Russie dans son effort de guerre. Pékin a déjà été accusé d’exporter vers Moscou des composants électroniques, des optiques et d’autres matériels à double usage. Officiellement, la Chine affirme rester neutre, mais ses échanges commerciaux croissants avec la Russie entretiennent un climat de méfiance. L’Iran, avec ses drones explosifs, et la Corée du Nord, soupçonnée d’avoir fourni des munitions, sont également pointés du doigt par les pays occidentaux.