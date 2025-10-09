Rwanda–Bénin : Steve Mounié appelle à l’union derrière les Guépards

À la veille du match capital contre le Rwanda, le capitaine des Guépards, Steve Mounié, a pris la parole à Kigali. Devant la presse, il a lancé un appel vibrant à ses compatriotes, invitant tout le Bénin à faire bloc derrière la sélection nationale.

Calme et concentré, Mounié n’a pas cherché les grands discours. Sa parole, simple et directe, visait avant tout à rassembler : « Mon message pour les Béninois est très simple : c’est qu’on a besoin de leur soutien de loin. Tout ce qu’on veut c’est vraiment que le peuple continue de nous soutenir. Sur le terrain, notre objectif est de leur donner du plaisir et de la joie. Et c’est ce que nous allons essayer de faire demain. »

Un capitaine qui assume son rôle

Dans un groupe où la cohésion a souvent été mise à l’épreuve, le capitaine a voulu témoigner de l’engagement collectif. Pour lui, chaque match est une bataille livrée au nom du drapeau :

« Qu’ils sachent que, durant toute cette aventure, nous avons tout donné pour porter haut les couleurs du Bénin. » Ses mots traduisent à la fois la fierté du chemin parcouru et la conscience du défi à venir. Avec deux journées encore à disputer, le Bénin conserve la première place de son groupe, un signe que la qualification n’est plus un rêve lointain.

« On a donné de l’espoir au peuple et on continuera d’en donner parce qu’il y a aussi la Coupe d’Afrique qui arrive », a poursuivi Mounié. À Kigali, les Guépards n’auront pas la ferveur du stade de l’Amitié, mais ils savent pouvoir compter sur l’élan d’un pays tout entier. Vendredi soir, le rendez-vous face au Rwanda dépassera l’enjeu des trois points : il sera la mesure d’une ambition collective, celle de voir enfin le Bénin marquer son empreinte sur la scène mondiale.