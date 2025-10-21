Sénégal : Affaire des 21 milliards, Madiambal Diagne arrêté dans les Yvelines

Le journaliste et homme d’affaires sénégalais Madiambal Diagne, recherché pour des soupçons de flux financiers illicites évalués à 21 milliards FCFA, a été interpellé en France. L’ancien patron du groupe Avenir Communication avait quitté le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire. Son extradition est attendue dans le cadre d’une procédure ouverte par le Pool judiciaire financier.

De la fuite à l’arrestation en France

Le journaliste Madiambal Diagne, fondateur du quotidien Le Quotidien et dirigeant du groupe de presse Avenir Communication, a été arrêté mardi dans les Yvelines, à l’ouest de Paris, selon une source judiciaire citée par Le Soleil. Cette interpellation fait suite à un mandat d’arrêt international délivré par les juges d’instruction du Pool judiciaire financier.

Il est accusé d’être impliqué dans des mouvements financiers suspects mis en évidence par la CENTIF, l’agence nationale chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les transactions, évaluées à près de 21 milliards de francs CFA, concernent des flux dont l’origine et la destination n’ont pas été clairement justifiées. Deux de ses fils, son épouse et son marabout ont déjà été inculpés et placés sous mandat de dépôt à Dakar, tandis que le dossier principal est instruit par la juridiction spécialisée dans les affaires économiques et financières.

Selon les autorités françaises, M. Diagne devrait être présenté devant le parquet général avant la saisine de la chambre de l’instruction, qui décidera des modalités de sa détention ou de sa remise aux autorités sénégalaises. Cette étape ouvre la voie à une éventuelle procédure d’extradition vers Dakar, une question sur laquelle la coopération judiciaire franco-sénégalaise pourrait prochainement être sollicitée. Des précisions officielles sont attendues dans les prochaines heures pour confirmer la suite judiciaire de cette arrestation.

Un dossier financier explosif et des sanctions internes au Sénégal

L’affaire a pris une dimension politique et institutionnelle dès la révélation de la fuite de Madiambal Diagne fin septembre. Le ministère de l’Intérieur a aussitôt publié un communiqué indiquant qu’une enquête administrative avait été ouverte pour comprendre comment le journaliste avait pu quitter le territoire malgré une interdiction formelle émise par la DIC. À la suite de ce constat, le ministre a démis de leurs fonctions le directeur de cette division ainsi que le commissaire spécial de l’aéroport Blaise-Diagne, considérant que des « défaillances graves » avaient facilité la sortie du pays de la personne recherchée.

Sur le plan judiciaire, cette affaire s’inscrit dans la politique de renforcement du contrôle des flux financiers engagée par l’État sénégalais depuis 2023, à travers la modernisation du dispositif anti-blanchiment. La CENTIF, en lien avec le Trésor public et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, multiplie les signalements de transactions suspectes afin d’assainir le secteur financier. Plusieurs personnalités du monde économique et médiatique ont déjà été entendues dans des enquêtes similaires.

La détention de l’épouse et des enfants du journaliste à Dakar, conjuguée à son arrestation en France, confère désormais à l’affaire une portée internationale. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine exacte des fonds et le rôle des personnes impliquées.