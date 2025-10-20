Sénégal : Bassirou Diomaye Faye invité d’honneur du Mashujaa Day au Kenya

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a participé aujourd’hui 20 octobre 2025, à la célébration du Mashujaa Day au Kenya, une journée nationale rendant hommage aux figures de l’indépendance et du développement. L’événement s’est tenu au stade Ithookwe, dans le comté de Kitui, en présence du président kenyan William Ruto et de plusieurs chefs d’État africains. Le dirigeant sénégalais a salué la mémoire de Raila Odinga, décrit comme un « grand leader et pilier de la démocratie africaine ». Sa participation illustre une diplomatie sénégalaise désormais plus orientée vers la coopération intra-africaine et la mutualisation des ressources régionales.

Un hommage panafricain et un signal politique

Au cours de la cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole pour rendre hommage au défunt Raila Odinga, figure historique du Kenya et symbole de l’engagement démocratique en Afrique. Il a rappelé que la commémoration du Mashujaa Day, célébrée chaque 20 octobre, représente un moment de reconnaissance pour ceux qui ont contribué à l’émancipation politique et sociale du continent. Ce déplacement au Kenya intervient dans un contexte de renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays, notamment autour du commerce, de la jeunesse et de l’innovation.

Le chef de l’État sénégalais a profité de cette tribune pour évoquer la nécessité d’un rapprochement entre les nations africaines, fondé sur la solidarité, la formation et le partage des compétences. Plusieurs observateurs estiment que cette orientation s’inscrit dans la continuité de la vision prônée par Dakar : une Afrique capable de bâtir ses propres réponses économiques et technologiques. Des entretiens bilatéraux sont prévus entre les deux gouvernements afin de concrétiser de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines de l’énergie et de la diplomatie numérique.

Une tournée régionale aux enjeux continentaux

Cette visite officielle au Kenya fait suite à un déplacement de travail effectué au Rwanda du 17 au 19 octobre 2025. Ce voyage s’inscrit dans la première tournée régionale du président Diomaye Faye depuis son élection. À Kigali, il a échangé avec son homologue Paul Kagame sur les perspectives d’intégration africaine, les politiques industrielles régionales et la cybersécurité. Les deux pays ont signé plusieurs accords portant sur la gouvernance publique, la jeunesse et l’économie numérique.

Le passage du président sénégalais à Nairobi puis à Kitui prolonge cette dynamique de coopération Sud-Sud que le Sénégal cherche à impulser. Les initiatives conjointes avec le Rwanda et le Kenya témoignent d’une volonté d’inscrire la diplomatie sénégalaise dans une logique panafricaine. Cette stratégie vise à renforcer les blocs régionaux, favoriser les investissements croisés et bâtir des partenariats stratégiques au service d’un développement autonome et durable.

La tournée de Bassirou Diomaye Faye en Afrique de l’Est s’achève ce mardi 21 octobre, avant son retour à Dakar où un compte rendu officiel de ses entretiens est attendu au Conseil des ministres.